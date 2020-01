Kostenpflichtiger Inhalt: Ausbaugebühren : Eine Baustelle weniger- Warum die Ampelkoalition hohe Einmalzahlungen bei kommunalen Straßen verbietet

Wenn wie in der Trierer Benediktinerstraße Bagger rollen, müssen Anlieger oft viel Geld für den Ausbau zahlen. Das soll sich ändern. Foto: Rainer Neubert

Mainz/Trier Warum die Ampelkoalition hohe Einmalzahlungen bei kommunalen Straßen verbietet und welche Bedenken es gibt.

August 2019: Eine Gruppe von Anliegern, die hohe Einmalzahlungen für kommunalen Straßenausbau blechen müssen, fahren zum Mainzer Landtag und überreichen 6200 Unterschriften, um das System völlig abzuschaffen. September 2019: Tage später liegt die eingerahmte Petition unbeachtet in einem kleinen Zimmer im Abgeordnetenhaus, in dem eigentlich nur Jacken und Schirme abgelegt werden. Es war ein symbolisches Bild dafür, dass die Proteste gegen kommunale Straßenausbaubeiträge gescheitert schienen. Ein Trugschluss, wie sich am Mittwoch zeigte.

Da überraschte die rot-gelb-grüne Ampelkoalition mit einer Nachricht: Hohe Einmalbeiträge, die alle Anlieger bei einem kommunalen Straßenausbau zahlen müssen, will Rheinland-Pfalz verbieten. Ab dem 1. Januar 2024 sollen Kommunen nur noch wiederkehrende Beiträge erheben dürfen, die jährlich zu zahlen sind und bei denen mehr Bürger die Lasten schultern. Um den bürokratischen Aufwand zu stemmen, zahlt das Land Kommunen bei der Umstellung in den Jahren 2021, 2022 und 2023 Geld. Fünf Euro je Einwohner pro neu gebildeter Abrechnungseinheit sollen fließen, die gesamte Summe könnte sich auf 10,375 Millionen Euro belaufen, heißt es im Gesetzentwurf von SPD, FDP und Grünen. Bis zu 600 000 Euro sollen insgesamt an die kommunalen Spitzenverbände fließen, um Städte und Gemeinden bei der Umstellung zu beraten. Bürger, die in den vergangenen 20 Jahren schon einmal hohe Einmalzahlungen stemmen mussten, sollen nach Wunsch der Ampel verschont werden, wenn Kommunen bei wiederkehrenden Beiträgen zur Kasse bitten. Eine Menge Details, die den betroffenen Kommunen noch Kopfzerbrechen bereiten könnten.

Warum der plötzliche Wandel des Systems, nachdem sich die Koalition lange gesträubt hatte? CDU-Fraktionschef Christian Baldauf spricht von einem „Feigenblatt, weil das Thema im Wahlkampf 2021 gefährlich werden kann“. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer begründete die Entscheidung über wahltaktische Gründe hinaus. Die neuen Regeln schafften Sicherheit für die Kommunen. Bernhard Braun sagte, seine Grünen hätten sich immer für eine Stärkung wiederkehrender Beiträge ausgesprochen. FDP-Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer, die zwischen einem liberalen Parteitagsbeschluss für die Abschaffung der Beiträge und der Koalitionstreue im Mainzer Landtag gefangen war, sprach von einer „schweren Zeit“. „Familien und Rentner hatten Angst, ihr Haus nicht mehr bezahlen zu können“, sagte die 76-Jährige. „Das ist ein Erfolg der Koalition und der Demokratie“, betonte Willius-Senzer – auch wenn der wahre liberale Basis-Wunsch unerfüllt bleibt.

Auf diesen, nämlich die Abschaffung des Systems nach dem Vorbild von Bundesländern wie Bayern, Brandenburg oder Thüringen, beharrt weiter die Opposition. „Beiträge für den kommunalen Straßenausbau sind unsozial“, sagte CDU-Mann Baldauf. Der Vulkaneifeler CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder hinterfragte, inwieweit Klagen drohten, weil viele Bürger sich bei Straßenausbauten mit wiederkehrenden Beiträgen nicht einbringen wollten. „Je größer die Stadt, desto schwieriger wird es“, vermutet er. Jan Bollinger (AfD) sagte: „Die Umstellung auf wiederkehrende Beiträge ist lediglich Augenwischerei: Mit den wiederkehrenden Beiträgen werden die Belastungen für die Bürger nämlich nicht vermindert, sondern nur anders verteilt.“

René Quante, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes, sprach von einem „ersten Teilerfolg auf dem Weg zum endgültigen Beitrags-Aus.“ Flächendeckende wiederkehrende Beiträge seien in Rheinland-Pfalz dennoch keine Lösung. „Zwar sind die finanziellen Belastungen der einzelnen Anlieger geringer, aber der bürokratische Verwaltungsaufwand ist weit höher, weil alle Anlieger einer Abrechnungseinheit herangezogen werden müssen“, so Quante.