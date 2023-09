Arbeitsmarkt für Grenzgänger Luxemburger Arbeitsmarkt bietet Grenzgängern wieder weniger Chancen

55 Menschen mehr als noch im August haben sich im September bei der Luxemburger Arbeitsverwaltung (Adem) gemeldet. Im Monatsvergleich ist damit die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf nun 5,3 Prozent gestiegen. Eigentlich eine Marginalität. Vergleicht man jedoch die Entwicklung seit dem Vorjahr, so sind mit 16.056 Arbeitslosen im Großherzogtum nun rund 2000 oder 13,4 Prozent mehr Menschen in Luxemburg ohne Job. Das mutet dann doch schon mehr an Krise an.