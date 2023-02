Gesundheit : Warum ein berühmter Hollywood-Star Luxemburger Parkinson-Forschung unterstützt

Schauspieler Michael J. Fox leidet an Parkinson. Foto: dpa/Chris Pizzello

Luxemburg Eine groß angelegte Studie will herausfinden, wie viele Menschen in der Großregion ein Risiko haben, an Parkinson zu erkranken. In den kommenden Jahren wird es deutlich mehr Betroffene geben, sagt der Studienleiter.