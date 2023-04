Wirtschaft Genossenschaften: Auch in der Region Trier ein Trend?

Es ist zwei Jahre her, als sich in Bitburg knapp 200 Bürger entschieden, unter die Buchhändler zu gehen. Das alteingesessene Buchgeschäft Eselsohr in der Fußgängerzone stand kurz vor der Schließung, als sich 2021 kein Nachfolger fand. Dann die Wende: Nach einem Aufruf kamen innerhalb weniger Tage weit mehr als hundert Menschen zusammen, um die Buchhandlung als Genossenschaft weiterzuführen. „An diesem Ort war schon immer eine Buchhandlung“, erzählt Jutta Klaes-Berg, eine von zwei Vorstehenden der Genossenschaft. „Unser Ziel war es, dass nach so langer Zeit an diesem Ort die Buchhandlung weiterbestehen soll.“ Nun tragen rund 200 Genossenschafter das Geschäft.