Pakt für Planungsbeschleunigung Was Bund und Länder beschlossen haben – und was noch strittig blieb

Auch bei einem weiteren Thema hatte es im Vorfeld viel Zoff gegeben: der künftigen Finanzierung des Deutschlandtickets. Bund und Länder bekennen sich in dem vorläufigen Ergebnisprotokoll zum Prinzip der hälftigen Kostenbeteiligung in Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro auch für 2024. Sie wollen das Ticket „weiterentwickeln, vereinfachen und digitaler machen“, heißt es in dem Papier. Im kommenden Jahr wollen Bund und Länder „rechtzeitig“ über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets und einen Mechanismus zur Fortschreibung des Ticketpreises verständigen, heißt es weiter. Zu diesem Thema ist also eine erneute Sitzung zu erwarten. Am fortgeschrittenen Montagabend wurde noch eine Sitzung bis tief in die Nacht erwartet, um die vielen offenen Streitpunkte abzuhandeln.