Kommentar : Verunsicherung allerorten

Die rasche Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa verunsichert viele Menschen, ja, sie macht ihnen Angst.

Angst freilich ist kein guter Ratgeber. Am ehesten lässt sie sich durch sachliche Informationen bekämpfen. Dies festzuhalten ist wichtig, weil vermeintliche Experten etwa in den sozialen Medien eher für noch mehr Verunsicherung sorgen. Einstweilen hilft dann auch nur, sich auf das zu besinnen, was als gesichert gelten darf. Zum Beispiel, dass es sich in den allermeisten Fällen um harmlose Krankheitsverläufe handelt, Menschen mit Vorerkrankungen aber akuten Gefahren ausgesetzt sind.