Dienstleistung Ein neuer Chef für 3400 Jobs und ein Pilotprojekt in Trier

Bis 2050 will die Deutsche Post in Deutschland alle Briefe und Pakete klimaneutral zustellen – und wie die Logistik der Zukunft in Innenstädten aussehen kann, testet das Unternehmen in einem bundesweiten Pilotversuch gerade in Trier. Im November 2022 wurden die ersten beiden Elektro-Lastenfahrräder in Trier in Betrieb genommen. Je nach Größe haben rund 70 Pakete und 700 Briefe in dem Aufbau der Räder Platz, die geräuschlos durch die Innenstadt fahren. Mittlerweile sind fünf Zusteller der Post mit diesen futuristischen Gefährten unterwegs, in jedem Zustellbezirk gibt es einen Micro-Ablageort zum Nachladen. So wird nicht nur das Klima geschont, sondern auch der Verkehr entlastet, gerade dort, wo wegen der Sicherheitspoller Transporter nur noch zu bestimmten Zeiten in die Stadt dürfen.