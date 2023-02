Analyse : EU entscheidet aus für Verbrenner: Und jetzt? Cool bleiben, kein Grund zur Panik

Foto: dpa/Marijan Murat

Trier/Strassburg Das EU-Parlament hat entschieden, dass ab 2035 keine neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden sollen. Aber was bedeutet dieser Erlass für die Autofahrerinnen und Autofahrer?

Von Jürgen Braun

Es war nicht anders zu erwarten: Nach der vorangegangenen Entscheidung der EU-Kommission unter Klimakommissar Frans Timmermans zog am Dienstag auch das EU-Parlament nach und befand, wenn auch mit knapper Mehrheit (340 Ja- zu 279 Nein-Stimmen), dass ab 2035 keine neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden sollen. Was bedeutet das?

Zunächst einmal: Die Entscheidung von Straßburg ist noch nicht „in trockenen Tüchern“. Im Raum steht nämlich noch immer die mögliche Verwendung synthetischer Kraftstoffe für Autos mit Verbrennermotoren nach 2035. Mit diesen sogenannten e-fuels könnten auch Autos mit Verbrennermotoren klimaneutral betrieben werden. Diese will die Kommission 2026, also in drei Jahren, noch einmal auf den Prüfstand stellen.

Die Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region werden mit der Entscheidung des EU-Parlamentes vom Dienstag nicht mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Deshalb gilt vor allem: Wir alle, die wir Tag für Tag mit dem Auto beruflich und privat unterwegs sein müssen und wollen, sollten uns zwar wohlweislich mit dem befassen, was da in Sachen Transformation der Mobilität auf uns zukommen wird, dies aber mit Sachkenntnis und ohne Populismus angehen.

Einen Grund, jetzt in blinden Kauf-Aktionismus oder gar in Panik zu verfallen, gibt es für keinen von uns. Reine Elektrofahrzeuge, sogenannte BEV (battery electric vehicles) sind dort, wo auch die Infrastruktur der Ladekapazität durch eigene Wallboxen oder entsprechende öffentliche Lade-Möglichkeiten ausreichend ist, eine sinnvolle Alternative mit Augenmaß. Einen nachvollziehbaren Grund, sich blind in die Transformation zu stürzen, ohne die daraus resultierenden Fahrzeuge aber sowohl ökonomisch wie auch ökologisch nutzen zu können, gibt es jedoch nicht.

Niemand muss befürchten, dass das konventionelle Privatfahrzeug für Singles und Familien, so wie wir es seit Jahrzehnten aufgrund unserer Technologie-Führerschaft kennen, in absehbarer Zeit aus dem Straßenbild verschwindet. Oder dass es gar wortwörtlich aus „dem Verkehr gezogen“ werden wird.

Das EU-Dekret vom Dienstag bedeutet nämlich ausschließlich, dass ab 2035 keine Neuwagen mehr, die im Betrieb Treibhausgase ausstoßen, zugelassen werden dürfen. Es verbietet jedoch ausdrücklich nicht, dass nach Inkrafttreten dieser Regelung weiterhin bereits zugelassene Fahrzeuge mit einem Verbrennermotor (Benzin, Diesel oder Gas) noch gefahren werden dürfen. Dass deren Emissionen kontinuierlich gesenkt werden, daran arbeitet die Industrie jedoch nicht erst seit gestern und heute mit Nachdruck und sehr erfolgreich.

Auf dem Weg zur „kontrollierten hundertprozentigen Elektromobilität“ gibt es viele empfehlenswerte Zwischenstationen und Brückentechnologien. Die meisten modernen Autos sind inzwischen Hybride, also Fahrzeuge, in denen ein Verbrenner und ein Elektromotor sich den Betrieb je nach Modell teilen und eine mehr oder minder große Strecke ausschließlich elektrisch zurücklegen können oder elektrische Unterstützung bekommen.

Sogenannte Plug-in-Hybride bieten die Möglichkeit, den Akku sowohl über den Verbrennungsmotor als auch extern mit einem Stecker am Stromnetz wieder auf zu laden und somit größtenteils auf den Einsatz des Verbrenners zu verzichten. Leider werden solche Fahrzeuge seit dem 1. Januar dieses Jahres vom Bund finanziell nicht mehr gefördert.

Das offenbart ein weiteres Dilemma: Reine Elektrofahrzeuge, auch die sogenannten Kleinst- oder Kompaktwagen, sind im Vergleich zum Diesel oder Benziner immer noch erheblich teurer. Um deren Absatz zu fördern, wurde der Umweltbonus (derzeit jährlich noch 6.750 Euro) eingeführt. Ab 2024 wird auch hier gekürzt. Elektrofahrzeuge über 65.000 Euro erhalten keine Förderung mehr. Ab 1. Januar 2024 werden nur noch Stromer mit Nettolisten-Preis des Basismodells bis zu 45.000 Euro gefördert.

Die Entscheidung vom Dienstag, ab 2023 keine neuen Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor zuzulassen, stellt den Verbraucher also nicht von heute auf morgen vor unlösbare, oder zumindest nur sehr schwer zu lösende Probleme. Was also müssen wir, wenn wir uns ein neues Fahrzeug kaufen wollen oder müssen, auf jeden Fall berücksichtigen?

Die Lebensumstände einkalkulieren: Wie ist mein Bewegungsmuster, welche Strecken lege ich wie oft regelmäßig mit wie vielen Personen üblicherweise zurück. Und wie ist es um meine regelmäßigen Lademöglichkeiten (öffentlich oder privat) bestellt? Wenn die Summe der Gegebenheiten für ein Elektroauto spricht und man große Strecken mit Bahn oder Flugzeug zurücklegen kann, sollte man dem Stromer, deren Reichweite zudem dank größerer Batterien ständig optimiert wird, den Vorzug geben.

Aber Vorsicht: Vergleichen Sie Preise: Die Unterschiede für ähnliche Fahrzeuge in den gängigsten Segmenten sind oft exorbitant. Ein Autokauf (oder auch ein Leasing) will heute noch mehr überlegt sein, als er es ohnehin schon (fast) immer war.

Halten wir fest: Die Entscheidung des EU-Parlaments vom Dienstag ist keine Fakten- sondern eine Mehrheitsbasierte politische Entscheidung. Im Parlament sitzen weder Verkehrs- noch Motoren-Experten. Hunderte von Wissenschaftlern haben auf Kommission und Parlament eingewirkt, sich der Technologie-Offenheit nicht zu verschließen. Die Behauptung, dass die getroffene Regelung aus Klimaschutz-Gründen notwendig gewesen sei, ist nur ein vorgezogenes Argument und hält keinen wissenschaftlichen Fakten stand.

Erst ab 2026, wenn alles noch einmal umgedreht wird, und hoffentlich auch Alternativen wie die erwähnten e-fuels oder ein Wasserstoffmotor, der mit grünem Wasserstoff aus nachhaltigem Überschuss-Strom gewinnt, berücksichtigt werden, kommen auf uns Verbraucher endgültige Fakten zu. Die Situation, so wie sie jetzt ist, bietet also keinerlei Anlass zu unüberlegtem voreiligem Handeln. Niemand braucht von heute auf morgen unbedingt ein Auto, von dem er keine Ahnung hat und das auch noch teurer ist, als jenes, mit dem er zufrieden ist.

„Alles fließt“. Oder auch „Alles ist im Fluss“. Jene Formel, die dem griechischen Naturphilosophen Heraklit nachgesagt wird, trifft auch für den Wandel in der Mobilität zu. Dass wir unsere Bewegungsmuster, und zwar auch die auf der Schiene, in der Luft und auf dem Wasser den klimatischen Gegebenheiten anpassen müssen, steht außer Frage. Und zwar äußerst schnell. Aber eben nicht überstürzt und unüberlegt.