Bundestagswahl : Rheinland-Pfalz als Modell für den Bund

Drei Farbstifte in den Farben Rot, Grün und Gelb sind vor einem Wappen von Rheinland-Pfalz platziert. Mit der Ampelkoalition hat das Land schon einige Jahre Erfahrung. Ein Vorbild für den Bund? Foto: dpa/Arne Dedert

Trier Was die möglichen Koalitionäre in Berlin von der hiesigen Ampel und von Ministerpräsidentin Malu Dreyer lernen können. Die Triererin hat im Frühjahr gezeigt, wie man relativ geräuschlos ein Dreier-Bündnis schmieden kann.

Als am Montagmorgen im Willy-Brandt-Haus in Berlin die SPD ihre Wahlsieger — Olaf Scholz, die wiedergewählte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und die künftige Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey — feierte, stand eine Frau mit auf dem Podium, die ihren Wahlsieg bereits im März hatte: die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Nicht ohne Grund stand die Triererin am Morgen nach der knapp von ihrer Partei gewonnenen Bundestagswahl mit im Mittelpunkt. Dreyer wird bei den möglichen Regierungsgesprächen der Sozialdemokraten eine entscheidende Rolle spielen. Sie ist Mitglied einer sechsköpfigen Sondierungsgruppe, zu der neben Scholz auch die beiden Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, Generalsekretär Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich gehören. Dreyer steht seit 2016 einer Ampelkoalition vor. SPD-Chef Borjans sprach am Montag lobend vom „Rheinland-Pfalz-Modell“ als Vorbild für die neue Bundesregierung. Scholz hat am Montag ebenfalls deutlich gemacht, dass er möglichst schnell eine Ampelkoalition schließen will.

Das befürwortet auch die erstmals in den Bundestag gewählte Triererin Verena Hubertz. „In Rheinland-Pfalz haben wir gute Erfahrungen mit der Ampelkoalition gemacht und das ist für mich das Modell für die Bundesregierung“, sagte sie am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Alle drei Parteien eine der Wunsch nach Reformen.

Die Trierer Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer bezeichnet die SPD, trotz einiger Schnittmengen mit ihrer Partei, nicht als natürlichen Verbündeten, „insbesondere nicht beim Klimaschutz“. Allerdings sei eine Zusammenarbeit mit der FDP „noch schwieriger“. „Sie steht weiterhin für ein blindes Vertrauen in den Markt“, sagt Rüffer. Sie rechnet mit intensiven Verhandlungen, „um aus dieser Konstellation ein tragfähiges Zukunftsprojekt zu machen“.

Auch Rüffers Fraktionskollegin Tabea Rößner aus Mainz geht davon aus, dass vor allem die Verhandlungen mit den Liberalen schwierig werden könnten. Zwar funktioniere die Zusammenarbeit mit der FDP in Rheinland-Pfalz gut und sie sei sachorientiert, aber: „Im Bund stellen sich ganz andere Aufgaben als im Land. Die kommende Bundesregierung muss die Klimakrise nicht nur ernst nehmen, sondern anpacken. Das wollen und das werden wir. Inwieweit die FDP auf Bundesebene mit der FDP in Rheinland-Pfalz in diesen Fragen zu vergleichen ist, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen“, sagte Rößner.

FDP-Landeschef und Generalsekretär der Bundespartei, Volker Wissing, hatte bereits kurz nach der Bundestagswahl deutlich gemacht, dass es im Bund um andere Themen ginge als in Rheinland-Pfalz. Schon nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in Rheinland-Pfalz im April dieses Jahres sagte er, dass dieser keine Blaupause für ein Regierungsbündnis in Berlin sei. Eine rote Linie sieht Wissing beim Thema Klimaschutz. Auch wenn er das - wie vor der Wahl im Gespräch mit unserer Redaktion - als das wichtigste Thema auch für die FDP bezeichnete, macht er deutlich, dass die Bürger durch den Klimaschutz nicht zusätzlich belastet werden dürften. Steuererhöhungen für ein besseres Klima lehnt er ab. „Wir müssen die Steuern senken, damit die Wirtschaft in Klimaneutralität investieren kann“, sagte er kürzlich.

Auch die aus dem Hunsrück stammende FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad betrachtet es als wichtig für mögliche Koalitionsverhandlungen, dass der Klimaschutz nicht den Wohlstand der Menschen zerstören dürfe. Als weitere rote Linie nennt Konrad die Einhaltung der Schuldenbremse. Davon dürfe die FDP nicht abweichen.

Damit ist klar, dass bereits das für diesen Mittwoch geplante Gespräch zwischen „den progressiven Kräften FDP“ (von denen der rheinhessische FDP-Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin spricht) und den Grünen kein leichtes Unterfangen werden wird. Kommt es dann tatsächlich zu Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP, dürfte das nicht ohne Schmerzen für alle drei bleiben. Zumal die Grünen als zweitstärkste Kraft in diesem Bündnis bereits Anspruch auf die Vizekanzlerschaft angemeldet haben.

Daher dürften Dreyer und Wissing entscheidende Rollen bei den Verhandlungen zukommen. Der Ministerpräsidentin ist es im Frühjahr relativ geräuschlos gelungen, zum zweiten Mal ein Ampelbündnis zu schmieden – und das ohne, dass die Koalitionspartner komplett ihre Wähler vergrätzten und sich bis zur Unkenntlichkeit verbiegen mussten. Bei einem entsprechenden Dreierbündnis auf Bundesebene werde das Thema Steuern das Thema sein, „wo es sehr unterschiedliche Meinungen zwischen den Parteien gibt“, sagte Dreyer zu Beginn der Woche im SWR. Das Geheimnis jeder Koalition sei, dass sich die Partner auch wiedererkennen könnten, so die Triererin.

Das Rezept dafür sieht sie in ihrer Ampel. Alle drei Koalitionspartner feierten das Bündnis jeweils als Erfolg. Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel jubelte: „Die Ampel leuchtet grüner.“ Wissing lobte die Vereinbarung, weil in dieser deutlich die Handschrift der Liberalen zu spüren sei. Die Grünen konnten in dem 183-seitigen Koalitionsvertrag einige ihrer Themen unterbringen. So soll das Wahlalter in Rheinland-Pfalz auf 16 Jahre herabgesetzt werden und Klimaschutz soll Staatsziel werden. Und die Grünen erhielten ein Klimaschutzministerium, an dessen Spitze Spiegel steht.

Obwohl FDP-Landeschef Wissing ein solches von den Bundes-Grünen ebenfalls gefordertes Ministerium damit abgetan hat, dass er noch nie einen „unsinnigeren Vorschlag“ gehört habe, akzeptierten die Liberalen die Ressortverteilung in Rheinland-Pfalz. Vielleicht auch deshalb, weil sie weiterhin für die für ihre Klientel so wichtige Wirtschaftspolitik zuständig sind. Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt ist außerdem auch für den (Straßen)-Verkehr zuständig. Beim Öffentlichen Nahverkehr hingegen haben die Grünen das Sagen. FDP-Frau Schmidt ist auch Landwirtschaftsministerin. Zuständig ist sie allerdings nur für den konventionellen Landbau. Ökolandwirtschaft fällt in das Ressort von Spiegel. Genau wie das Thema Energie.

Vor allem bei der Energiewende mussten sowohl Grüne als auch FDP ein paar Kröten schlucken. Während erstere einen massiven Ausbau von Windrädern wollten, waren die Liberalen dagegen – zumindest gegen den Bau von Windrädern im Pfälzer Wald. Schließlich einigten sich die Koalitionäre darauf, die Windkraft weiter auszubauen und dass Rheinland-Pfalz bis 2040 klimaneutral sein soll. Im Gegenzug mussten die Grünen auf die von ihnen geforderte Pflicht für Solaranlagen auf neu gebauten Häusern verzichten. Zugunsten der FDP wurde daraus eine Solarpflicht nur noch für gewerbliche Neubauten.