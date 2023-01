Trier : Alle Bargeld-Automaten sind gefährdet

Der explodierte Sparkassenterminal in Trierweiler. Foto: Agentur Siko Foto: Agentur Siko

Trier Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, auch nicht für Bargeld-Automaten. Nach den jüngsten Sprengungen in der Region Trier überprüfen die Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen die Gefahr für ihre Geräte – und entscheiden durchaus unterschiedlich, mit kürzeren Öffnungszeiten und sogar Schließungen.

Ob Trierweiler, Bitburg, Oberstadtfeld oder Strohn: Vielfach sind in den vergangenen Tagen und Wochen Bankautomaten in die Luft gesprengt worden. Die Täter waren so schnell weg, wie sie gekommen waren. Die Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen in der Region Trier sind zwar nicht tatenlos, aber vielfach ratlos, weil „die Täter immer rabiater werden“, sagt Sparkassen-Trier-Vorstand André Polrolniczak und spricht von einem „Katz-und-Maus-Spiel“.

Seit vielen Jahren verschärften die Kreditinstitute die Sicherheitsvorkehrungen an ihren Automaten, „weil auch die Anforderungen der Hersteller und Versicherer immer höher werden, aber die Täter ziehen in der Heftigkeit ihrer Angriffe weiter nach“, sagt er. Detonationen seien noch von weitem zu hören, meterhohe Wände würden aus der Wand gerissen, Glassplitter und Trümmer lägen meterweit verstreut.

Die Sparkasse Trier zieht Konsequenzen: Folglich schließt die Sparkasse Trier die von 0 bis 6 Uhr morgens die Filialen in Mehring und Pluwig sowie die Selbstbedienungsterminals in Ayl, Beuren, Farschweiler, Konz-Karthaus, Mertesdorf, Ralingen, Schillingen, Temmels, Thomm, Trassem, Trier Castelforte, Trier Diedenhofener Straße, Wasserliesch und Welschbillig.

Die Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück schließt gar vier ihrer 34 Selbstbedien-Automaten ganz, zwei davon im Kreis Cochem-Zell, einen in Bernkastel-Kues, einen in Morbach. „Das machen wir sehr kurzfristig, aber diese Automaten liegen für Überfälle so exponiert, teilweise wurden sie bereits mehrfach überfallen“, sagt Vorstand Edmund Schermann: „Wir beugen uns nicht gern den Kriminellen, aber wir tragen hier die Verantwortung für die Bewohner, die Kunden und die Beschäftigten. Hier gibt es schon große Verunsicherung.“ Nur per Zufall sei es noch nicht zu Personenschaden gekommen, ist sich der Bankenchef sicher. „Aber jeden Standort zu einer Art Fort Knox auszubauen, wird auf Dauer zu teuer.“

Sein Kollege Polrolniczak bezweifelt, dass die Schließung von Automatenstandorten „DIE Lösung ist, zumal wir den Auftrag der Bargeldversorgung für die Bevölkerung auch in der Fläche haben. Da können wir nicht immer und ausschließlich wirtschaftlich denken“. Dafür gibt die Trierer Bank aber im Jahr allein für die Sicherheit einen sechsstelligen Euro-Betrag aus. Denn die „Nutzungsfrequenz“ sei bei den 96 Automatenstandorten noch gegeben.

Für die Volksbank Trier dagegen stellt sich an manchen Orten diese Frage gar nicht mehr, da Vermieter dem Kreditinstitut bereits mit Vier-Wochen-Frist den Mietvertrag aus Sicherheitsgründen gekündigt haben. „Auch wenn wir selber mit unseren 36 Bankautomaten noch nicht von Sprengungen betroffen waren, so ist es emotional nachvollziehbar, dass die Vermieter die Sicherheit der im Haus wohnenden Menschen wahren wollen“, sagt Vorstand Peter Michels. Allerdings liege die Ursache für die dann kurzzeitig fehlende Bargeldversorgung in den Verbrechen, ein schnelles Finden von Ersatzstandorten in der Folge oft nicht möglich, weil die Internet- und Stromversorgung Probleme bereiteten.

Edmund Schermann sieht die Bedeutung von Geldautomaten allerdings schwinden. So gebe es heute neben den 34 eigenen Automaten insgesamt 55 Standorte in seinem Gebiet der Sparkasse Mittelmosel, an denen die Kunden etwa beim Einkauf im Supermarkt oder in der Drogerie Bargeld abheben könnten. „Deutschland ist ein sehr bargeldverliebtes Land. In Skandinavien bezahlen Sie inzwischen fast alles mit Karte – und das funktioniert sehr gut“, sagt er. Deshalb sieht er in der Entscheidung für oder gegen einen Bargeldterminal auch einen Abwägungsprozess: „Wo der Automat nicht notwendig ist, muss er weg.“ Die Konsequenz seien zwar weniger Automaten, aber er prognostiziert auch einen weiteren Wechsel der Gewohnheiten.

Mit dieser Einstellung liegt der Bankenchef durchaus im Bundestrend: Die Zahl der Geldautomaten ging in Deutschland zuletzt kontinuierlich zurück. Nach einer Statistik des Bankenverbands sank die Zahl der Automaten innerhalb von fünf Jahren um rund 3800 Geräte auf mittlerweile rund 55.000.

Dass darunter der Service leiden könnte, kann Andreas Theis von der Volksbank Eifel nicht bestätigen. „Die Bargeldversorgung ist dort gesichert, wo auch Bargeld gebraucht wird. Wenn der Bankautomat dafür herhalten muss, dass er die einzige Infrastruktur eines Ortes ist, dann wird auch er nicht mehr gebraucht“, stellt er klar. „Das hat dann auch nichts mit fehlendem Lokalpatriotismus zu tun.“

Und sein Vorstandskollege von der Volksbank Trier, Peter Michels ergänzt: „Fast 93 Prozent all unserer Serviceleistungen sind inzwischen nicht mehr standortgebunden, und zwar unabhängig vom Alter der Kunden.“ Heißt: Ob Kontoauszug, Überweisung oder Bargeldabhebung – kaum noch ein Kunde oder eine Kundin der Volksbank Trier erledigt dies an seinem Wohnort, sondern per Internet von zu Hause, vor Ort nach Bedarf oder im Supermarkt. Folglich wird sich die Zahl der Geldautomaten weiter verringern.