Analyse Rätselraten um ehemalige First Lady Melania Trump

Zum Tod der früheren First Lady Rosalynn Carter gab es von Melania Trump mal wieder ein Lebenszeichen. In einer seltenen öffentlichen Wortmeldung erklärte sie, die Verstorbene hinterlasse „ein bedeutsames Erbe“. Sie werde für „ihr dienendes Herz und ihre Hingebung für ihren Mann, Familie und Land erinnert werden“. Das war mehr, als von Donald Trumps Ehefrau über die vergangenen Monate insgesamt zu hören war. Gewiss hatte niemand erwartet, dass sie vor Gericht in New York auftauchen würde, wo sich der Ex-Präsident einer Anklage in 34 Punkten wegen der Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels während der Präsidentschaftswahlen 2016 stellen musste. Trump soll mit der Pornodarstellerin eine Affäre gehabt haben. Als Melania über die Medien davon erfuhr, blieb sie demonstrativ der „State of the Union“-Rede ihres Mannes fern.