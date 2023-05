Kolumne Mahlzeit Ab in die Tiefkühltruhe!

Vor dem Einfrieren wird Gemüse und Obst gründlich gewaschen, geputzt und anschließend noch blanchiert. Dafür wird das Gemüse ein bis vier Minuten in kochendes Wasser getaucht und anschließend zum Abkühlen in Eiswasser gegeben. Durch die kurzen hohen Temperaturen werden unerwünschte Mikroorganismen abgetötet, die Farbe der Lebensmittel und Vitamin C bleiben während der Lagerzeit besser erhalten. Gewürzt wird am besten erst nach dem Auftauen, denn Salz entzieht dem Lebensmittel Wasser und einige Gewürze wie Paprika oder Muskat verlieren im Gefrierschrank ihr Aroma.