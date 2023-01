Bekannt aus Star Trek: Picard und 24 : Schauspielerin Annie Wersching stirbt mit 45

Washington Die amerikanische Schauspielerin Annie Wersching ist am Sonntag im Alter von 45 Jahren gestorben. Sie ist bekannt aus Serien wie Star Trek, Bosch oder 24.

Wersching trat in ihrer Karriere in Dutzenden TV-Serien auf. Neben „Star Trek: Enterprise“, später auch „Star Trek Picard“, war sie auch in „Bosch“ und „General Hospital“ zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Serie 24.