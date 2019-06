Wittlich/Trier : Wasserstraßen: Bund schrumpft Ämter zusammen

Wittlich/Trier (flor) Geht es um den Verkehr auf Mosel, Rhein und Saar, dann nehmen die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter in Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle ein. Sie kümmern sich um die Bundeswasserstraßen, betreiben Schleusen, Brücken und messen Wasserstände.

Künftig setzt der Bund auf ein großes Amt „Mosel-Saar-Lahn“, das ein 480-Kilometer-Netz an Wasserstraßen in Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen betreut.

In Wittlich stellen Verkehrsstaatssekretär Michael Güntner und Präsident Heinrich Witte von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt heute vor, wo das Amt angesiedelt ist. Die drei bisherigen Standorte Trier, Koblenz und Saarbrücken bleiben erhalten, teilt eine Sprecherin der Generaldirektion auf TV-Anfrage mit. An ihnen will der Bund Aufgabenschwerpunkte bilden. Ziele eines gemeinsamen Amtes seien, Arbeitsprozesse zu verbessern, einheitliche Standards zu schaffen und regionale Ämter durch Verantwortung für größere Verkehrsräume zu stärken.