Was ist echt? : Live-Webcam aus Kiew: Wie vertrauenswürdig sind die Streams vom Ukraine-Krieg im Internet?

Ein Blick auf die Stadt Kiew. Foto: dpa/-

Was geht in der Ukraine vor sich? Diese Frage beschäftigt Menschen, die sich Live-Streams von Webcams aus Kiew und anderen Städten ansehen. Was man darin sehen kann, ist aber nicht immer klar.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist es schwierig, ein klares und aktuelles Bild von der Lage zu erhalten. Die Nachrichten aus den belagerten oder bereits eroberten Städten schockieren die Welt.

Auf Plattformen wie YouTube gibt es inzwischen eine Vielzahl von Kanälen, die Live-Streams aus der Ukraine anbieten. Besonders aus der Hauptstadt Kiew werden Bilder per Webcam in die Welt hinaus gesendet. Die unkommentierten Aufnahmen versprechen einen Einblick in Echtzeit, den es aus vielen anderen Gebieten der Ukraine nicht gibt.

Welche Live-Webcams aus Kiew sind vertrauenswürdig?

Wer sich ein Bild der Lage machen möchte, sollte nicht jeder Quelle vertrauen. Manche Webcams aus Kiew werden von den Kanälen internationaler Medien übertragen. Dazu gehören zum Beispiel die Streams der britischen Zeitung The Sun, des US-amerikanischen Fernsehsenders Fox News und des japanischen Fernsehsenders TV Asahi.

Die Vertrauenswürdigkeit solcher Webcams ist natürlich höher als bei Kanälen, deren Urheber völlig im Dunkeln liegt. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass jeder seriöse YouTube-Kanal auch kontrollieren kann, ob eine Webcam immer ein Live-Bild zeigt. Auch ist in aller Regel nicht gekennzeichnet, wer der Urheber der Bilder ist - wenn es den Streamern überhaupt klar ist.

Wie viele Übertragungen gibt es per Webcam aus Kiew?

Die Zahl der Live-Streams im Internet ist sehr viel höher als die Zahl der Webcams. Es gibt viele Übertragungen der exakt gleichen Aufnahmen. Sie laufen oft nur leicht zeitversetzt. Manche Kanäle bündeln verschiedene Live-Aufnahmen in einem Bild, wodurch die scheinbare Zahl der Streams noch steigt.

Hinzu kommt das Problem, dass zum Beispiel auf YouTube auch Live-Übertragungen beendet werden und danach als ein aufgezeichnetes Video online bleiben. Wer nicht genau aufpasst, könnte also bei der Suche nach einer Webcam-Übertragung eine alte Aufnahme finden und als live betrachten. Ob es wirklich eine Live-Aufnahme ist, sieht man auf dieser Video-Plattform immer unten im Video-Player. Dort steht in der Nähe des Play-Buttons der Hinweis „Live“ mit einem kleinen roten Punkt.

Wie kann ich erkennen, welche Live-Aufnahmen aus der Ukraine echt sind?