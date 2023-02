Mainz : Ministerien: Weinautomaten können weiter stehen bleiben

Mainz Auch Geräte an Wohn- und Betriebsgrundstück von Winzern und damit im Außenbereich sind zulässig.

Etliche Winzer und Nutzer der zahlreichen Weinautomaten in Rheinland-Pfalz dürften aufatmen: In der Debatte um die Einhaltung des Jugendschutzes bei den Geräten haben die zuständigen Ministerien nun Stellung genommen. Demnach sind nach Rechtsauffassung des Weinbau- sowie des Familienministeriums auch solche Weinautomaten zulässig, die außen am Wohn- und Betriebsgrundstück eines Weinguts aufgestellt sind. Sie können also, Stand jetzt, stehen bleiben. Das teilt ein Sprecher des FDP-geführten Weinbauministeriums auf Anfrage unserer Zeitung mit.