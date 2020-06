Gastronomie : Feiern und tanzen ohne Abstand und Sperrstunde

Trier () Gereon Haumann freut sich für sich: Endlich darf wieder ohne Abstand und Maske gefeiert werden. „Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Gastronomen“, sagt der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands.

Mit den ab diesen Mittwoch geltenden weiteren Lockerungen sind private Feiern mit bis zu 75 Personen wieder erlaubt. Gäste müssen keine Masken tragen, auch auf Abstand muss nicht geachtet werden, es darf getanzt werden und eine Sperrstunde gibt es für Geburtstags-, Familien- oder Hochzeitsfeiern auch nicht. Allerdings müssen die Kontaktdaten aller Gäste erfasst werden. Das gelte auch für private Feiern in angemieteten Räumen oder etwa in Grillhütten, teilt die Staatskanzlei auf TV-Anfrage mit. In dem Fall sei der Gastgeber dafür verantwortlich. Dieser müsse auch dafür sorgen, dass keine über die zuvor festgelegten Gästen an der Feier teilnehmen, etwa durch „zugangsbeschränkende Maßnahmen“ – sprich: das Gelände auf dem gefeiert wird, muss theoretisch abgesperrt werden.

Haumann begrüßt auch, dass Gäste in der Außengastronomie also etwa in Biergärten keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen, wenn sie zu ihrem Platz gehen. Er fordert „ein Ende der Demaskierung“ für Gäste und für die Beschäftigten der Gastronomie. „Die Maske muss weg, zumindest bis Fastnacht“, erneuert er augenzwinkernd seine Forderung nach der Abschaffung der Maskenpflicht in der Gastronomie. Auch müsste die Thekenbedienung etwa in Kneipen wieder erlaubt werden.