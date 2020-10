Service : Wenn der Urlaub zum Glücksspiel wird

Trier Beherbungsverbot, Risikogebiet, Quarantäne: Darauf müssen sich Reisende jetzt einstellen. Nicht immer gibt es Geld zurück.

() Nachdem die Osterferien wegen des Lockdowns und weitgehenden Reiseverbots für die allermeisten bereits in Wasser gefallen sind und auch die Sommerferien wegen Reisewarnungen für viele anders verlaufen sind als geplant, wird der Urlaub in den nun beginnenden Herbstferien nicht minder unkompliziert. Die steigenden Corona-Neuinfektionen im Ausland aber auch in Deutschland dürften so manche Urlaubspläne durcheinanderwirbeln.