Energie : Ein echter Stresstest für die Betriebe

Auch wenn die Gasspeicher in Deutschland derzeit zu 90 Prozent gefüllt, sind, geben energieintensive Betriebe keine Entwarnung, denn die Gefahr von Engpässen und unrentabler Produktion aufgrund hoher Energiepreise ist damit (noch) nicht gelöst. Foto: dpa/Peter Kneffel

Trier Höhere Kosten, schlechtere Energieversorgung, Produktionsaus: Für die Industriebetriebe in der Region Trier ist die Lage ernst. Manchen droht die „Katastrophe“ wie die Industrie- und Handelskammer warnt. Warum so viele der rund 40.000 industriellen Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen.

Bernhard J. Simon macht sich Sorgen. Sorgen, weil selbst Unternehmen aus der Lebensmittelbranche inzwischen angesichts steigender Energiepreise ins Straucheln geraten: Einige können ihre Kühlhäuser nicht mehr betreiben, andere rechnen gar mit einer Insolvenz. Der Geschäftsführer der Wittlicher Simon Fleisch GmbH weiß: „Das geht nicht unendlich so weiter.“

Ein Brandbrief aller Verbände der Branche zeigt: „Diese massiven Kostensteigerungen können die Unternehmen nicht mehr länger durch Einsparungen oder die anteilige Weitergabe in den Verkaufspreisen an die Kunden kompensieren“, heißt es da. Weil die Bauern vor Ort ihre Schweine züchten, das Getreide ernten, die Kühe melken und den Salat schneiden, soll es auch dort verarbeitet werden, damit Standards erhalten bleiben und die Betriebe und Wirtschaftsstruktur überleben. „Wir gehören zwar zur kritischen Infrastruktur, bei der mit aller Macht verhindert werden wird, dass die Lebensmittelregale und Kühlschränke leer bleiben, aber eine Nervosität ist schon da“, sagt der Fleischerei-Chef. Er selbst habe in dem Fleischereibetrieb, der jährlich rund 1,1 Millionen Schweine schlachtet, bereits ein Blockheizkraftwerk errichtet, um Wärme- und Kühlbedarf besser steuern zu können: „Doch auch das BHKW wird mit Gas betrieben. Und eine Entspannung der Energieversorgungslage und der Preise ist trotz gefüllter Gasspeicher nicht in Sicht.“

Die Wirtschaft sieht einerseits die Versorgung gefährdet und fordert, alle verfügbaren Quellen anzuzapfen: Kohle und Öl zurück in den Markt, Atomkraft verlängern, Genehmigungen für erneuerbare Energien verkürzen. Das soll – nach den gängigen Marktprinzipien – das Angebot erhöhen und den Preis senken. Da das jedoch nicht politischer Konsens ist und dauert, fordern die einzelnen Branchen andererseits – wie die Lebensmittelverbände – eine finanzielle Unterstützung gerade der energieintensiven Unternehmen. Denn zahlreiche mittelständischen Industriebetriebe wurden in den Entlastungspaketen der Bundesregierung nicht berücksichtigt. So fordern die 79 deutschen Industrie- und Handelskammern eine Preisbremse für die Wirtschaft. „Zwar hat jeder Eingriff des Staates einen Einfluss auf die Produzenten, allerdings sehen wir eine große Wettbewerbsverzerrung innerhalb Europas und auch weltweit. Wenn wir hier nichts tun, machen die Betriebe entweder zu oder laufen weg“, sagt Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK).

Wie die Folgen höherer Gaspreise aussehen, hat Matthias Henke, Geschäftsführer von GKN Driveline in Trier genau ausgerechnet: Seit 2019 haben sich die Strompreise vervierfacht, die Gaspreise sogar verzehnfacht. Damit nicht genug. Wenn ab Oktober die Gasumlage fällig wird, wird jedes der rund 80 Millionen produzierten Metallteile aus dem Werk mit etwa sechs Cent je Stück doppelt so teuer werden wie bislang – und damit weniger wettbewerbsfähig auf dem internationalen Markt. „Damit wissen wir zwar, was in etwa auf uns zukommt, aber das sind direkte Kosten, die wir nicht einfach weiterleiten können“, sagt Henke.

Das Metallschmiedeunternehmen mit 450 Beschäftigten fühlt sich zudem in einer „Sandwich-Position“, wie der Chef sagt. Denn für die in Trier produzierten Komponenten für Fahrzeugantriebe sitzt ein Zulieferer wie GKN in der Zwickmühle, muss er doch einerseits Rohmaterial wie Stahl teurer einkaufen und gleichzeitig den großen Automobilherstellern Preisangebote machen, bei denen das Unternehmen auch konkurrenzfähig bleibt. Ein Markt, der teilweise wöchentlich die Rahmenbedingungen ändert und das unternehmerische Planen für die kommenden Monate und Jahre erschwert. „Wenn wir nicht nur Technologie made in Germany haben wollen, sondern auch Produkte aus eigener Proktion, müssen wir im internationalen Preisgefüge mithalten können“, sagt Henke.

Doch schon das Finden eines Energieanbieters ist derzeit für die Unternehmen schwierig, weil auch sie kaum valide Lieferzusagen geben können – oder wollen. Für Henke und die GKN Driveline ist klar: „Wenn jetzt auch noch die Versorgung leidet und wir zum Beispiel 30 Prozent weniger Gas erhalten, müssen wir Teile unseres Betriebs einstellen.“ Denn trotz sogenannter „Abschaltstrategien“ für die Maschinen werden Betriebsteile mit Gas betrieben, die sich nicht einfach so ersetzen lassen. „Das sind riesige Investitionen, die nicht nur mindestens zwei Jahre Vorbereitung benötigen, sondern auch noch von unseren Geldgebern aus England abhängig sind“, sagt Henke.