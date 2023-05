Wirtschaft Industrie-Konjunktur bricht ein

Auch wenn sich die regionale Konjunktur seit dem Wintertief leicht erholt hat, so ist sie doch von einem Wachstum weit entfernt. In der jüngsten Konjunkturprognose der Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK) klettert der sogenannte Klimaindikator zwar knapp über die magische 100-Punkte-Marke auf aktuell 105 Punkte, doch angesichts des langjährigen Mittels von 120 spricht IHK-Chef Jan Glockauer doch von einer „stagnierenden Wirtschaftsleistung“ zu Jahresbeginn. „Zwar konnten wir eine Rezession vermeiden, die Wirtschaft sendet aber auch kaum Wachstumssignale aus. Trotz nur eines blauen Auges ist der erwartete und erhoffte Aufschwung leider nicht in Sicht“, bedauert er.