Zahlen der Bundesregierung : Vier Stunden pro Übungstag – Kampfjets üben länger über der Region

Trier/Berlin Die Zahl der Trainingsflüge ist zurückgegangen, die Dauer der Übungen und der Lärm haben zugenommen. Die Bundesregierung erwartet weitere Steigerung.

Laut Bundesregierung wurden in TRA Lauter im vergangen Jahr insgesamt 634 Flüge registriert. 2017 waren es 682. Die Übungen dürfen an 225 Tagen im Jahr stattfinden. In dieser Zeit wurde insgesamt 821 Stunden geübt, das waren 44 Stunden mehr als in 2017.