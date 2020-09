Naturkatastrophe : Wenn der Tag zur Nacht wird

09.09.2020, USA, San Francisco: Ein Kellner trägt unter verdunkeltem Himmel ein Tablett mit Irish Coffee zu den Menschen, die im Buena Vista Cafe zu Mittag essen. Die Menschen von San Francisco bis Seattle erwachten am Mittwoch mit dunstigen Rauchwolken von den Waldbränden in der Luft, die den Himmel in einem glühenden Orange färbten. Die Straßenlaternen blieben bis in die Mittagsstunden erleuchtet. Das Bild wurde mitten am Tag um 12.39 Uhr aufgenommen. Foto: Eric Risberg/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Eric Risberg