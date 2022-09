Vorhersage : Altweibersommer mit mehr als 25 Grad - Regenhoffnung für das Wochenende

Der Sommer geht in die Verlängerung. Im Westen wieder bis 30 Grad, viel Sonne und wenig Regen. Wetterexperte: Altweibersommer und goldener Oktober wahrscheinlich!

Für die Meteorologen ist heute der Start in den Herbst. Und es geht erstmal sommerlich warm weiter. Das könnte heute auch ein Tag Mitte oder Ende Juni sein. Wir bekommen viel Sonnenschein und Höchstwerte die teilweise über 25 Grad liegen. In den kommenden Tagen geht es warm weiter. Sonntag und Montag sind im Westen sogar bis zu 30 Grad drin, vielleicht auch noch etwas mehr.

5 bis 10 Liter Regen für das Wochenende erwartet, trotzdem Altweibersommer und goldener Oktober erwartet

Der Samstag ist für den Südwesten rund um das Saarland, Rheinland- Pfalz, Hessen und teilweise auch Nordrhein-Westfalen wieder ein Tag mit Regenhoffnung. Da könnten nochmal bis zu 5 oder sogar bis zu 10 Liter Regen fallen. Das nimmt man dort gerne mit, auch wenn es am Wochenende runterkommt. Mittel- und längerfristig ist aber kein Ende der Dürre in Sicht. Die Großwetterlage bleibt so wie sie ist. Wir stecken meist im hohen Luftdruck fest und das wahrscheinlich den gesamten September und auch noch den Oktober über. Es riecht nach einem schönen Altweibersommer und einem goldenen Oktober. Auch zum Oktoberfest in München könnte das Wetter in diesem Jahr sehr freundlich, trocken und meist auch sonnig ausfallen. Dazu gibt es im aktuellen Wettervideo den Trend für September und Oktober.