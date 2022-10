Sommerlicher Mantelsonntag : Wärmster Oktober seit 1881 – T-Shirt Wochenende in Rheinland-Pfalz

Warme Luft aus Frankreich liefert uns weiterhin Energiesparwetter. Am Samstag sind laut Wetterexperten sogar 27 Grad möglich. Die Aussichten im Überblick.

Besser könnte es für die Energiesparbemühungen der deutschen Bundesregierung kaum laufen. Der Oktober zeigt rekordverdächtige Temperaturen und könnte am Wochenende sogar zum wärmsten Oktober seit 1881 werden. „Bis heute pumpen Tiefs vor Frankreich immer wieder sehr warme Luftmassen zu uns nach Deutschland. Die Wärmepumpe läuft und läuft, die Südwestströmung will nicht enden“, erklärt Medienmeteorologe Dominik Jung. Spitzenwerte bis zu 27 Grad sind laut Jung am Samstag in Rheinland-Pfalz möglich. „Da sind wieder kurze Hosen und T-Shirt angesagt“, sagt Jung. Nächtliche Temperatureinbrüche bleiben bis auf weiteres aus.