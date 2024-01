Aktueller Wetterbericht Sonne und milde Temperaturen – war’s das mit dem Winter?

Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, und außerhalb des Schattens sogar recht mild – das Wetter am vergangenen Wochenende erinnerte schon an Frühling. Viele Menschen waren in der Region Trier draußen unterwegs, sei es auf den zahlreichen Demonstrationen oder einfach zum Spazieren gehen und Rad fahren.