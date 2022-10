Wieder Online : Störung bei WhatsApp teils wieder behoben

Die Messenger-App WhatsApp verzeichnete am Dienstagmorgen massive Störungen. Nachrichten wurden weltweit teils nicht gesendet oder empfangen. Inzwischen funktioniert der Dienst in Teilen wieder

Der Grund für die Störung ist noch nicht bekannt. Auf dem Portal „Allestörungen.de“ sprachen Nutzer jedoch seit Dienstag 9 Uhr von breiten Störungen in ganz Deutschland, vermehrt in den Großstädten wie Hamburg, Frankfurt am Main, Köln oder Berlin. Auf der Website wurden über 20.000 Störungen gemeldet. Für knapp zwei Stunden konnten keine Nachrichten gesendet oder empfangen werden.