Milchwirtschaft : Kosten fressen höheren Milchpreis fast auf

Im vergangenen Jahr hat der Arla-Standort in Pronsfeld sein zweites Milchpulverwerk eröffnet. Für die anliefernden Landwirte sind zwar die Milchpreise, aber auch die Kosten gestiegen. Foto: Hans Kraemer

Pronsfeld/Düsseldorf Der Umsatz von Deutschlands fünftgrößter Molkerei Arla wächst, aber nur, weil die Preise steigen. Denn wegen der hohen Inflation sinkt der Milchprodukte-Konsum. Der Standort in Pronsfeld wächst 2022.

Inflation, gestiegene Energiepreise und Rohstoffknappheit gehen auch an großen Lebensmittelproduzenten wie der Molkereitochter der Arla-Gruppe in Pronsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) nicht vorbei. Auch wenn sich die mehr als 8.400 Landwirte des Konzerns aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden über die Nachzahlung von 2,2 Cent je Kilogramm gelieferter Milch freuen dürften, so frisst das Einnahmeplus doch fast die im vergangenen Jahr gestiegenen Kosten für die Bauern auf.

So hat die Arla-Gruppe 2022 den Umsatz zwar um 23,2 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro steigern können. „Zurückzuführen ist das Umsatzwachstum fast ausschließlich auf höhere Preise“, heißt es von Arla-Seite. Denn der Nettogewinn von 382 Millionen Euro liegt mit einem Anteil von 2,8 Prozent am Umsatz am unteren Rand dessen, was man sich ursprünglich vorgenommen hatte. Die Milchmenge ist mit 13,5 Milliarden Kilogramm dagegen gleich geblieben.

Die hohen Margen bei Rohstoffen und Produktion haben den Gewinn aus dem Einzelhandel eingeschränkt. Schließlich haben die Preise für Futtermittel, Dünger und Energie „ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht“, teilt das Unternehmen mit.

Folglich haben die gestiegenen Milchauszahlungspreise den Druck auf die Milchbauern mindern können: Ein Plus von 40,5 Prozent auf nun 52 Cent je Kilogramm Milch (Durchschnittspreis für konventionelle und Biomilch in den sieben Erzeugerländern) ist der Beweis hierfür. „Das Jahr 2022 war für die Landwirte und unser Unternehmen von Inflation und Unsicherheit geprägt. Trotzdem haben wir stabile Ergebnisse erzielt“, sagt Jan Toft Nørgaard, Aufsichtsvorsitzender der Arla-Molkereigenossenschaft und dänischer Milchbauer.

Der Grund: Die Verbraucher vor allem in Europa und Afrika haben weniger Milchprodukte gekauft, und dazu günstigere Produkte sowie Sonderangebote. Allein bei Butter und Streichfetten ging das Volumen um sieben Prozent zurück. So lag das Markengeschäft vom Volumen her 3,2 Prozent niedriger. Insgesamt lag am Jahresende die Nachfrage nach Molkereiprodukten in Europa fünf Prozent unter der des Vorjahres, der Umsatz in diesem Segment reduzierte sich um 4,2 Prozent.

Einzige Wachstumstreiber waren die Lizenzmarke Starbucks (Umsatz plus 14,4 Prozent), die Gastro-Linie Arla Pro (plus 20,4 Prozent) und die fettarme Linie Arla Protein (plus 48,1 Prozent). In Deutschland legte zudem die laktosefreie Arla Lactofree-Linie entgegen dem rückläufigen Gesamtmarkt zu. Wachstumsregionen waren laut dem Jahresbericht der Nahe Osten und Afrika mit plus 4,3 Prozent sowie Südostasien mit plus 21,3 Prozent als neuem Rekord.

Was den Eifeler Standort Pronsfeld angeht, so dürfte das Unternehmen, das im Frühjahr sein zweites Milchpulverwerk (Investitionssumme: 190 Millionen Euro) eröffnet hat, vom Boom verkaufter Milchtrockenmasse profitiert haben. Weltweit – Arla exportiert in mehr als 100 Länder – stieg der Anteil am Gesamtverkauf von 22,1 auf nun 23,6 Prozent, der Umsatz stieg um 45,2 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro allein in diesem Segment.