Flugreisen Flughafenkontrolle: Bald reicht nur eine „Wanne“

Eine gute Nachricht zuerst: Die bisherige, strenge Handgepäckkontrolle an Flughäfen soll für Passagiere einfacher werden, indem die 2006 zur Terrorbekämpfung eingeführte Praxis am Security-Check gelockert wird. Möglich wird dies durch eine neue Technologie bei der Luftsicherheitskontrolle durch den Einsatz hochmoderner CT-Scanner, bekannt aus der Computertomographie in der Medizin, werden. Für Passagiere bedeutet dies einen deutlichen Zeitgewinn und vor allem kein lästiges Auskramen mehr von Flüssigkeiten, mitgeführten elektronischen Geräten wie Laptop, Smartphone, Fotoapparat und Co. an einer langen Warteschlange.