Gesundheit : „Es gibt keinen Grund zu Hamsterkäufen“

Ein gesperrter Spielplatz? Was in Spanien schon der Fall ist, folgt nun auch in Rheinland-Pfalz. Schuld ist das Coronavirus. Foto: dpa/Bodo Marks

Mainz Geschäfte schließen, Spielplätze verwahrlosen, Einkaufsläden öffnen sonntags: Woran die Landesregierung in der Krise appelliert.

Von Sonntag auf Montag ist die Zahl der Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz von 200 auf 297 gestiegen. „Sprunghaft“, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Nachdem Schulen und Kitas schon dicht sind, verschärft das Land die Regeln nun weiter. Orte, an denen sich die Menschen in der Freizeit vergnügen – wie Bars, Spielplätze, Kinos – bleiben zu. Einkaufsläden, Apotheken, Drogerien öffnen weiterhin, gar Sonntags dürfen sie in der Krise ihre Waren anbieten. Dienstag beschließe das Kabinett die Verschärfungen förmlich, spätestens ab Mittwoch sollen sie gelten. Sinnvoll sei aber, sich ab sofort dran zu halten. „Es geht darum, soziale Distanz zu wahren, um die Zahl an Ansteckungen zu verringern. Deutschland und Europa waren in ihrer jüngeren Geschichte noch niemals einer solchen Situation ausgesetzt“, sagte Dreyer. „Wir brauchen jetzt die Geduld der Bevölkerung.“ Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Läden bleiben offen?

Offen bleiben unter anderem Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Getränkemärkte, Drogerien, Tankstellen, Banken, Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Zeitungsverkauf, Baumärkte, aber auch Läden, in denen es Zubehör für den Garten und Tiere gibt.

Soll ich jetzt so viel wie möglich einkaufen?

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagt: „Es gibt keinen Grund zu Hamsterkäufen.“ Für die Läden, die offen bleiben, hebt das Land das Sonntagsverkaufsverbot auf. Bürger dürften dann auch sonntags dort einkaufen. Für Lastwagen habe das Land bereits die Sonntagsfahrverbote für Lastwagen aufgehoben. „Die Versorgung mit Lebensmitteln ist sichergestellt“, sagt Minister Wissing.

Welche Geschäften schließen?

Spätestens ab Mittwoch schließen nahezu alle Einrichtungen, in denen sich Menschen in ihrer Freizeit vergnügen. Dazu gehören Bars, Kneipen, Theater, Museen, Messen, Kinos, Zoos, Freizeitparks, aber auch Spielplätze. „Wir bauen keine Zäune um die Spielplätze, sind aber auf die Kooperation der Eltern angewiesen“, sagt Dreyer. „Kinder sind wunderbar, fassen aber viel an und tragen das Virus so schnell weiter.“ Schließen müssen auch viele Fachgeschäfte und Bordelle. Kitas und Schulen sind bereits zu. Dort gibt es eine Notfallbetreuung, wenn berufstätige Eltern auf Biegen und Brechen keinen Abnehmer für ihr Kind finden. Die erste Bilanz von Schulen, so verlautet es vom Bildungsministerium: Lediglich an 252 Schulen beanspruchten Eltern eine Notfallbetreuung, darunter waren 731 von landesweit mehr als 520 000 Schülern. An 1147 Schulen erschien kein Kind, um betreut zu werden.

Was ist verboten?

Das Land verbietet, in Vereinen und Freizeiteinrichtungen zusammenzukommen. Nicht erlaubt sind auch Angebote von Volkshochschulen, Musikschulen und Busgruppen-Reisen. Kirchen, Moscheen und Synagogen liegen erst einmal still, weil Menschen sich in großen Gruppen nicht gegenseitig anstecken sollen. Die Herausforderung sei zu meistern, „wenn wir soziale Kontakte auf das notwendige Maß beschränken“, sagt Wissing. Eine Ausgangssperre gebe es nicht, betont Dreyer. Die Regierungschefin rät aber davon ab, sich in großen Menschenansammlungen aufzuhalten.

Darf ich noch meine Angehörigen in Krankenhäusern und Pflegeheimen besuchen?

Ja. Aber wer seine Oma im Altenheim oder seine kranke Mutter in der Klinik besuchen will, muss auf strengere Regeln achten. Weniger Besucher sollen die Einrichtungen aufsuchen. Deshalb soll es Erlasse geben. Als Beispiel nennt das Land einen Besuch von einmal am Tag und für eine Stunde. Kinder unter 16 Jahre dürfen aber nicht zu den Besuchern gehören. Leiden Patienten unter Atemwegserkrankungen, dürfen sie zunächst mal keinen Besuch empfangen. Restaurants, Mensen, Hotels bekommen Auflagen, um das Verbreiten des Coronavirus zu verringern. Möglich kann dies sein, indem sie die Abstände zwischen Tischen vergrößern und weniger Besucher zulassen. Restaurants dürfen frühestens um sechs Uhr morgens öffnen – und müssen spätestens um 18 Uhr schließen.

Was sind die Folgen für die Wirtschaft?