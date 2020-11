Gesundheit : Unterschiedliche Schulzeiten? So einfach ist es nicht

Trier Die Schule soll zu unterschiedlichen Zeiten beginnen, um so zu verhindern, dass die Busse und Bahnen morgens zu voll sind. Diesen Vorschlag hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gemacht.

So soll das mögliche Infektionsrisiko im Nahverkehr verringert werden. Als Schulaufsicht unterstütze man „jede Maßnahme, die dazu beiträgt die derzeitige Pandemiesituation besser zu bewältigen“, heißt es dazu aus der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. In vielen Regionen sei die Entzerrung der Schulanfangszeiten überprüft worden und an einigen Schulen werde auch davon Gebrauch gemacht, sagte eine Sprecherin. So beginne der Unterricht einzelner Klassen am Trierer Angela-Merici-Gymnasium jeweils um zehn Minuten versetzt. Aber solche veränderten Anfangszeiten seien nicht überall umsetzbar, da diese zumeist einen kompletten Umbau des Stundenplans erforderten. Auch in ländlichen Regionen könnte es Probleme geben, da die Schüler, die den Öffentlichen Nahverkehr nutzten, oftmals länger als 45 Minuten unterwegs seien.