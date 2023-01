Interview Jörg Rossen und Christian Eberhard : „Mit mehr Insolvenzen zurück zur Normalität“

Die Region wird mit einem Anstieg der Unternehmenspleiten rechnen müssen, aber nicht in der Bedeutung einer wirtschaftlichen Krise, sondern als längst fälliger Bereinigungsprozess: Christian Eberhard und Jörg Rossen (von links) von der Creditreform Bonn Trier haben die aktuellen Zahlen analysiert. Foto: Sabine Schwadorf

Trier Wie krisenanfällig ist die regionale Wirtschaft? Die beiden Geschäftsführer der Auskunftei Creditreform Bonn Trier analysieren die Konkurszahlen.

Die finanzielle Lage in den Unternehmen verschlechtert sich, heißt es von Seiten der Auskunftei Creditreform. Allerdings befindet sich Deutschland und auch die Region Trier mit dem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen auf dem Weg Richtung Normalität. Wir haben die beiden Geschäftsführer der Creditreform Bonn Trier, Jörg Rossen und Christian Eberhard zur aktuellen Lage der regionalen Wirtschaft, der Liquidität in den Unternehmen und zur Aussicht einer Pleitewelle befragt.

Wie schätzen Sie die aktuelle Insolvenzlage für Deutschland und im speziellen für die Region Trier ein?

Info Creditreform: Was man wissen sollte Seit der Gründung im Jahr 1879 ist es das Ziel von Creditreform, Unternehmen vor Forderungsausfällen zu schützen, die Liquidität vernichten und den Fortbestand von Unternehmen gefährden. Dieser Maxime sind alle Lösungen und Angebote von Creditreform verpflichtet. Heute gibt es 128 Geschäftsstellen in ganz Deutschland. Als große Auskunftei sammelt Creditreform Daten zur Kreditwürdigkeit von Unternehmen sowie von Privatpersonen. Banken verweigern bei schlechter Bewertung durch die Creditreform in der Regel eine Finanzierung durch einen Firmenkredit. Mit 40 Mitarbeitenden ist Creditreform Bonn Trier Rossen Eberhard Partner für 2.600 Unternehmenskunden der mittelständischen Wirtschaft in den Städten Trier, Bonn und Euskirchen sowie in den Landkreisen Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Ahrkreis, Rhein-Sieg-Kreis und Rhein-Erft-Kreis.

JÖRG ROSSEN: Sowohl in Deutschland als auch in der Region Trier kommen wir bei den Unternehmensinsolvenzen von historisch niedrigem Niveau. Das wird sicher nicht so bleiben. Wir rechnen mit Zunahme der Unternehmensinsolvenzen in den kommenden Monaten. In Österreich und der Schweiz sehen wir bereits heute eine deutliche Zunahme von Unternehmensinsolvenzen.

CHRISTIAN EBERHARD: Es lohnt ein Vergleich mit der Situation während der Finanzkrise. Mit einer Verdopplung der Anzahl der Unternehmensinsolvenzen wäre immer noch nicht das Niveau wie zurzeit der Finanzkrise erreicht. Auch wenn es in Deutschland einen moderaten Anstieg um vier Prozent gibt, so ist das dennoch der zweitniedrigste Wert seit Einführung der Insolvenzordnung 1999. Der letzte, große Anstieg war 2009 mit plus 11,3 Prozent. Was auffällt: Derzeit ist der Anstieg in Rheinland-Pfalz stärker als in Deutschland und in der Region Trier sogar stärker als m Bund und im Land. Allerdings ist eine gesamtwirtschaftliche Gefährdung durch Unternehmensinsolvenzen nicht gegeben, es gibt keinen Grund zur Panik.

Was sind die derzeit größten Risikofaktoren für eine Insolvenzwelle?

ROSSEN: Als wesentliche Risikofaktoren sehen wir die Inflation, Einkaufspreise, je nach Branche und Unternehmen unterschiedliche Durchsetzungsfähigkeit höherer Verkaufspreise, den Anstieg des Zinsniveaus und des Arbeitskräftemangels, höhere Personalkosten, gestörte oder gerissene Lieferketten, nicht mehr zeitgemäße Geschäftsmodelle und unzureichende Digitalisierung, die Dauer der akuten Krisen und die wirtschaftspolitische Ausrichtung der Politik.

Was auffällt: Der Insolvenzgrund Überschuldung ist in der Praxis kaum relevant. Zu 97 Prozent ist der maßgebliche Insolvenzgrund die Zahlungsunfähigkeit, also die akute Zahlungsunfähigkeit.

Wer ist derzeit besonders gefährdet?

EBERHARD: Als Beispiele die Bauwirtschaft mit großen Unterschieden: Während im Hoch- und Wohnungsbau Projekte storniert werden, geht es Unternehmen, die energetische Sanierungen durchführen, gut. Je nach Geschäftsmodell haben energieintensive Industrieunternehmen besonders zu kämpfen, auch weil die staatlichen Hilfsmaßnahmen der Energiepreisbremse ein bürokratisches Monster sind und wahrscheinlich den wirtschaftlichen Notsituationen der betroffenen Unternehmen keine Abhilfe schaffen wird. Dagegen können etwa die Automobilbranche und ihre Zulieferer aktuell noch bestehende Aufträge abarbeiten. In der Gastronomie hängt alles an der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte. Und wenn der private Konsum einbricht, hat das negative Auswirkungen auf den Einzelhandel.

Fazit: „Resilienz-Schere“ zwischen den Unternehmen wächst. Es gibt ein hohes Potenzial für Krisen und Zahlungsausfälle in den kommenden Jahren, weil die Unternehmen unterschiedlich stark von den verschiedenen Krisen betroffen sind und selbst unterschiedlich gut darauf vorbereitet sind.

ROSSEN: Unternehmen sterben nicht in der Krise, sondern kurz danach. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sehen Insolvenzwellen immer in zeitlicher Verzögerung von ein, zwei Jahren im Abstand zu den Krisen. Es geht aber derzeit nicht nur um Insolvenzen, sondern auch um die sogenannten „stillen Heimgänge“. So haben es derzeit energieintensive Betriebe im Lebensmittelhandwerk wie Bäckereien und Metzgereien, aber auch die Gastronomie und der Einzelhandel, besonders schwer. Hier beobachten wir zunehmend Fälle, wo es gar nicht um eine Insolvenz geht. Es kommt immer öfter vor, dass es in solchen Betrieben keine Nachfolgeperspektive gibt und der Unternehmer sich angesichts schwieriger Rahmenbedingungen entscheidet, das Unternehmen aufzugeben und zu liquidieren. Eine Unternehmensinsolvenz steht in einem Verhältnis zu 14 bis 15 „stillen“ Heimgängen.

Was ist derzeit das größere Problem, die Inflation oder der schleppende Export?

ROSSEN: Das ist pauschal kaum zu beantworten. Es kommt auf die individuelle Situation eines Unternehmens in einer Branche an. Eine Vielzahl verschiedener Faktoren wirkt in gegenseitiger Abhängigkeit. So spielen nicht nur die Inflation und der Export als Teil der Außenhandelsbilanz eine Rolle, sondern auch Aspekte wie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, Attraktivität der Produkte und Leistungen, Wechselkurse zum Euro, Zinskosten, geopolitische Unsicherheiten, Rezessionsgefahr, Auftragslage und weiter gelingende Reduzierung von Materialengpässen.

Zunächst einmal trifft die Inflation alle Marktteilnehmer, Unternehmen wie Verbraucher. Für Unternehmen, denen es gelingt, gestiegene Preise für Vorleistungen, höhere Personalkosten usw. durch höhere Preise der verkauften Waren und Dienstleistungen durchzusetzen, kann die Inflation auch eine Chance sein. Es kommt für Unternehmen also auf die Bereitschaft zu Preisanpassungen und deren Durchsetzung an.

Nach Prognosen der Europäischen Zentralbank soll es bis 2025 dauern, bis die Inflation wieder auf die angestrebten zwei Prozent sinkt. Wenn das gelingt, ist das für die derzeitige Situation eine gute Perspektive, auch wenn die EZB mit ihren Prognosen in der jüngeren Vergangenheit falsch gelegen hat. Für Unternehmen ist es deshalb wichtig, Planungssicherheit zu haben.

Für die Region Trier gilt: Die Wirtschaft in der Region ist insbesondere durch eine starke Basis im kleinen und mittelständischen Bereich geprägt. Grade kleinere Unternehmen im Einzelhandel, der Gastronomie, im Handwerk und regionalen Dienstleistungen sind oftmals in ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung stark auf die Region bezogen. Export spielt hier eher im grenznahen Gebiet der Großregion – vor allem Luxemburg – eine Rolle. Hier sehen wir derzeit noch vergleichsweise wenig Probleme, sodass die Inflation diese Unternehmen aktuell schneller und spürbarer trifft.

In Corona-Zeiten dachte man, es gibt keine Firmenpleiten mehr. Warum hat sich die Lage nun geändert?

EBERHARD: Trotz der Krise klingt das Insolvenzniveau derzeit paradox. Demnach haben die staatlichen Hilfsmaßnahmen Sofort- und Überbrückungshilfen, KfW-Kredite, Kurzarbeitergeld und das kurzzeitige Aussetzen der Insolvenzantragspflicht gewirkt. Problematisch daran ist der langfristige Eingriff in die Mechanismen der Marktwirtschaft. Folglich wurde der Seismograph „Insolvenz“ entkoppelt, eine klare Bestandsaufnahme war und ist nicht möglich, die Daten sind irreführend.

So sind schwache Unternehmen am Markt geblieben, die Wettbewerbsfähigkeit leidet, der Strukturwandel wird verzögert, die Bilanzqualität sinkt. Außerdem gibt es einen Trend zu „Zombieunternehmen“, also hoch verschuldete Unternehmen, die aus dem Gewinn heraus nicht in der Lage sind, die Zinsen für Kredite zu zahlen und sich weiterhin durch billige Kredite finanzieren.

ROSSEN: Schon geschwächte Unternehmen sind jetzt besonders gefährdet. Deshalb sehen wir jetzt eine Trendwende bei den Unternehmensinsolvenzen auf uns zukommen. Das erste Mal seit 2009 steigen sie wieder an. Es handelt sich jedoch nicht um ein bedrohliches Anschwellen, sondern vielmehr um eine Normalisierung. Wir beobachten das als eine natürliche Anpassung an die Realität vor den staatlichen Eingriffen in die Marktmechanismen.

Hat der Staat mit seiner Corona-Förderpolitik und dem Aussetzen der Insolvenzantragspflicht für die Unternehmen eine Insolvenzwelle verschleppt? Wie lässt sich das begründen?

EBERHARD: Nein, das kann man so nicht sagen. Durch die staatlichen Maßnahmen wurden zahlreiche Unternehmen vor einer Insolvenz geschützt. 2021 hätten zusätzlich etwa 25.000 Unternehmen zusätzlich Insolvenz anmelden müssen, wenn es die staatlichen Hilfen nicht gegeben hätte.

Den Straftatbestand der Insolvenzverschleppung hat der Staat sicher nicht begangen. Er hat Folgen abgemildert und den Unternehmen Zeit gegeben, die Effekte und Folgen der zahlreichen Krisen abzumildern. Diese Hilfen waren und sind richtig.

Es ist aber ebenso wichtig, dass Hilfen zielgerichtet und zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen und nicht dauerhaft mit der Gießkanne verteilt werden. Hier sehen wir Tendenzen zu einer staatlichen Ausrichtung, die immer stärker negative Entwicklungen von den Unternehmen und Bürgern fernzuhalten versucht. Dies ist auf Dauer nicht finanzierbar und stellt gleichzeitig einen starken Eingriff in den Markt dar, der auch nicht dauerhaft umsetzbar ist. Wichtig wäre es gewesen, dass der Staat die durch die Hilfen gewonnene Zeit nutzt, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, sodass die Hilfen auch dauerhaft Wirkung zeigen.

So hat der Staat die Zeit nicht dazu genutzt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern, etwa, um das Steuersystem zu reformieren. Es ist die Stunde der Unternehmer und Unternehmerinnen, in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Wirtschaft in Gang zu halten und zu beflügeln.

Worin sehen Sie die Chance in den aktuellen Warnmeldungen/der aktuellen Lage? Ist das ein Grund zur Panik oder der Weg zurück in die Normalität?

EBERHARD: Wir sind auf dem Weg zurück in die Normalität. Panik oder Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Wichtig ist, dass sich Unternehmen in Ihrer Position klar bewerten und ihre eigenen Entscheidungen treffen insbesondere hinsichtlich der Risiken in ihren Geschäftspartnerbeziehungen und der Steuerung ihrer Liquidität aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Wo stehen wir in einem Jahr zum Jahreswechsel auf 2024? Gibt es dann eine Reihe Unternehmen weniger?

ROSSEN: Nach derzeitigem Kenntnisstand ist aus Sicht von Creditreform in 2023 ein Hochlaufen der Unternehmensinsolvenzen auf bis zu 25.000 in Deutschland möglich. Einen vergleichbaren Trend erwarten wir auch für Rheinland-Pfalz und die Region Trier.

Gestiegene Energiekosten bedrohen viele Bäckereibetriebe in ihrer Existenz. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In der Gastronomie hängt alles von der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte ab. Foto: dpa/Angelika Warmuth