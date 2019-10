TV-Serie Hauptsache Gesund : Video-Konferenz mit dem Arzt und Roboter als Pflegekräfte

Trier/Morscheid/Mainz Ein Zukunftsforscher sieht Chancen für Senioren und chronisch Kranke, besser versorgt zu werden und länger zuhause zu leben. In der Eifel soll 2020 ein Telemedizin-Projekt starten.

Telemedizin ermöglicht Älteren und Kranken, künftig länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben, ohne ein Heim oder ein Krankenhaus aufsuchen zu müssen. Davon geht der Heidelberger Zukunftsforscher Eike Wenzel aus, der mit einem tiefgreifenden, technischen Wandel der medizinischen Versorgung in den kommenden Jahrzehnten rechnet. „Der Trend wird dahin gehen, dass sich immer mehr medizinische Dienstleistungen von Kliniken, Arztpraxen und Pfege dezentralisieren und mehr private Anbieter auf den Markt strömen, die kranke Menschen betreuen“, sagt Wenzel. In den USA sei diese Entwicklung bereits im vollen Gange.