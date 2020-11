Corona-Krise : Zahlen geben den Takt vor

Das Corona-Virus bestimmt seit Monaten das Leben in Deutschland. Foto: dpa Foto: dpa/Alissa Eckert;Dan Higgins

Trier Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz spielt eine zentrale Rolle bei den Corona-Maßnahmen. Und wie wird sie errechnet? Was beeinflusst sie?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Zahlen spielen seit Beginn der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle. War es am Anfang der sogenannte R-Wert, die Zahl die mathematisch ermittelt wird und angibt, in welchem Maße sich die Neuinfektionen reproduzieren (also vermehren), der maßgeblich war, so sind es mittlerweile die Inzidenzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner an. Im Mai einigten sich Bund und Länder auf die Messgröße. Als Grenzwert wurde damals eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche festgelegt. Bei einer Überschreitung der Marke sollten Einschränkungen erfolgen: Schließung von Restaurants, Kinos, einigen Geschäften und das Einschränken von Kontakten. Damit sollte zum einen das Infektionsgeschehen eingedämmt werden, aber auch eine Überlastung der Gesundheitsämter verhindert werden. Bei einer deutlich höheren Inzidenz als 50 wird es für die Ämter schwierig, die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen. Wäre es nach Bundeskanzlerin Angela Merkel gegangen, hätte der Grenzwert bei 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gelegen.

Damals konnte sich kaum ein politisch Verantwortlicher in der Region vorstellen, dass man in naher Zukunft auch nur annähernd an den Wert von 50 kommen könnte. Die Inzidenzen in den vier Landkreisen und der Stadt Trier lagen zu der Zeit und fast den gesamten Sommer im einstelligen, allenfalls mal niedrigen zweistelligen, Bereich. Wie schnell dann der Grenzwert gerissen wird, zeigte sich dann im Oktober, als es bei verschiedenen Partys im Eifelkreis Bitburg-Prüm zu mehreren Corona-Infektionen gekommen ist und die Inzidenz dann innerhalb kurzer Zeit über 50 und schnell dann über 100 stieg. Genau wie in den anderen Landkreisen. Auch in Trier stieg mit Beginn des Herbstes die Inzidenz, lag aber bislang immer unter 100. Seit Tagen fällt der Wert in der Stadt (trotz steigender Neuinfektionen) und lag gestern mit 52 erstmals seit Wochen nur knapp über dem Grenzwert von 50. Bernkastel-Wittlich meldete gestern eine Inzidenz von 58,7.

EXtra Infektionsrisiko in Aufnahmeeinrichtungen (wie) Die gesamte Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil (Trier-Saarburg) steht unter Quarantäne, weil insgesamt 74 Bewohner positiv auf Corona getestet wurden. Wie kann das verhindert werden? Laut der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier werden alle neu ankommenden Asylbewerber zuvor getestet und separiert, bis die Ergebnisse der Tests vorliegen, um zu verhindern, dass sie im Falle einer Infektion andere Bewohner anstecken können. In den Einrichtungen gebe es zudem Separations- als auch Quarantänebereiche, um Infizierte und Nicht-Infizierten trennen zu können. Trotzdem gebe es keinen hundertprozentigen Schutz davor, dass sich Bewohner infizieren könnten, erklärt eine ADD-Sprecherin. Diese könnten sich, wenn sie nicht in Quarantäne sind, frei bewegen. Wenn es zu Infektionen komme, würden die Personen mit den entsprechenden Kontaktpersonen isoliert oder in Quarantäne geschickt. Die Aufnahmeeinrichtungen stünden vor den gleichen Herausforderungen wie alle Einrichtungen, in denen viele Menschen zusammenleben - etwa Pflegeheime. Die Trierer Linke-Bundestagsabgeordnete Katrin Werner fordert, dass die Bewohner der Einrichtungen auf Kommunen verteilt werden. „Wenn 700 Menschen auf engem Raum zusammenleben, sich sanitäre Anlangen und Zimmer teilen müssen, ist es schlicht unmöglich, die Abstandsregeln einzuhalten.“

Wie schnell sich die Werte ändern könnten, zeigt sich immer dann, wenn es zu einer größeren Zahl von Neuinfektionen an einem Tag kommt, etwa in einem Pflegeheim oder wie in den vergangenen Tagen in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber in Trier oder Hermeskeil (Trier-Saarburg).

Um zu verstehen, warum sich ein solches Geschehen auf die Inzidenz auswirkt, sollte man wissen, wie sich der Wert errechnet. Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert, die Summe wird durch die Einwohnerzahl der Stadt oder des jeweiligen Landkreises geteilt. Dann wird dieser Wert mit 100 000 multipliziert.

Weil es derzeit insgesamt 74 Corona-Fälle in der Aufnahmeeinrichtung in Hermeskeil gibt (diese steht momentan komplett unter Quarantäne) lag die Inzidenz für Trier-Saarburg zeitweise deutlich über 100. Gestern betrug sie 97,7. Ohne das Infektionsgeschehen in der Einrichtung läge die Inzidenz in dem Landkreis laut zuständigem Gesundheitsamt bei 65.

Als es im Sommer ebenfalls zu Infektionen von mehreren Bewohnern der Aufnahmeeinrichtung gekommen war, wurden diese nicht in die Inzidenz mit eingerechnet. Daher wurde offiziell der Wert von 50 damals nicht überschritten.

Begründet wurde das damit, dass es sich um ein örtliches begrenztes Infektionsgeschehen handele, das keine Auswirkungen außerhalb der Einrichtung habe. Warum wird das nun anders gehandhabt? Damals habe es eine von den jeweiligen Kommunen erlassene Allgemeinverfügung gegeben, durch die Einschränkungen ab einem bestimmten Grenzwert erlassen werden konnten, erklärt ein Sprecher der zuständigen Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Das bedeutet: Die Landkreise und die Stadt Trier konnten eigenständig entscheiden, wann und ob Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen ergriffen werden müssen. Nun gebe es eine Landesverordnung, die regionale Ausnahmen nicht mehr zuließen, so der Kreissprecher. Das bedeutet aber auch, dass sich, selbst wenn Trier in den nächsten Tagen die Inzidenz von 50 unterschreiten sollte und dauerhaft unter dem Wert bliebe, nichts an den Vorschriften und Einschränkungen ändern werde. Diese könnten nur landesweit gelockert werden. Darauf hatten sich Bund und Länder am Mittwoch auch verständigt. In Bundesländern, die längere Zeit unter 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche liegen, könnten nach dem nun bis 20. Dezember verlängerten Teil-Lockdown erste Lockerungen in Kraft treten. Die Inzidenz für Rheinland-Pfalz lag gestern bei 128,2. Zwar sinkt sie kontinuierlich, aber vom Zielwert 50 ist sie noch weit entfernt.