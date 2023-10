Nachgefragt Wie sicher sind Staudämme in der Region?

Nördlich des Vulkaneifelkreises befindet sich der Kronenburger See nach dem Hochwasser von 2021 noch in der Sanierung. Jan Lembach (CDU), Bürgermeister von Dahlem in Nordrhein-Westfalen, zeigt sich hinsichtlich des Staudamms zufrieden: Bei der Flut habe „der Kronenburger See seine Hauptaufgabe als Hochwasserschutzbauwerk für die Kyll voll erfüllt“, berichtet Lembach, der auch Vorsteher des Zwecksverbands Kronenburger See ist, dem die Verbandsgemeinde Gerolstein und der Vulkaneifelkreis angehören. Bei der Flut sei jedoch die Talsperrentechnik beschädigt worden. Geschätzter Schaden: rund sechs Millionen Euro.