Analyse : Jenseits von Eden: Warum die Kirche an Bedeutung verliert

Foto: Getty Images/iStockphoto/Ig0rZh

Es sind nicht nur die Verfehlungen der Vergangenheit, die der Kirche zusetzen — das Grundproblem geht tiefer. Eine Analyse.

Früher war mehr Weihrauch. Als ich, von Haus aus evangelisch, das erste Mal einer Ostermesse im Trierer Dom beiwohnte, war ich auf Anhieb – wie man heutzutage sagt – geflasht. Also überwältigt, begeistert, hypnotisiert. Die religiöse Kulthandlung, die Bischof Hermann-Josef Spital sagenhaft selbstsicher zelebrierte, empfand ich als „voll kultig“. Eine derart himmlische Inszenierung kannte ich bis dato nur von Hollywood-Epen und spektakulären Konzerten. Ich begriff: Wer derart souverän auftrat, musste über ein Selbstbewusstsein verfügen, das nicht von dieser Welt war. Das war Ende der 90er. Ein paar Monate später hatte die Herrlichkeit ein Ende.



Verbrechen und andere Kleinigkeiten

Eben jener Hermann-Josef Spital geriet in die Schlagzeilen, weil eines seiner Schäfchen – der Geschäftsführer der Caritas Trägergesellschaft Trier (ctt), Herr D. – sich als raffgieriger Wolf entpuppt hatte. 38 Millionen Mark schleuste dieser auf illegalem Weg in verschiedene Kanäle. Der Bischof musste sich vorwerfen lassen, er habe den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, statt dem ctt-Chef auf die Finger zu schauen. Am Ende ging Spital in den Ruhestand und Herr D. in den Knast. Die „Kriminalgeschichte des Christentums“ war um ein Kapitel reicher.

So lautet der Titel des zehnbändigen Werks von Karlheinz Deschner. Auf 5000 Seiten beschreibt der Historiker die Untaten und Verbrechen christlicher Kirchen und Herrscher seit der Antike. Es wären noch einige Seiten mehr geworden, hätte Deschner nicht das Zeitliche gesegnet, bevor er sich den Verfehlungen des Christentums im 19. und 20. Jahrhundert widmen konnte. Doch gibt es mittlerweile auch so genug Kirchenkritik. Es vergeht kaum ein Monat ohne neue Enthüllungen über Kindesmissbrauch durch katholische Geistliche. Dass Bischöfe wie Bernhard Stein davon wussten und die Täter deckten, macht die Sache noch schlimmer.



Wem die Stunde schlägt

Man kann es den Medien daher nicht verübeln, dass sie sich auf die katholische Kirche eingeschossen haben. Und in den sozialen Netzwerken geht es noch heftiger zur Sache. Als der ehemalige Papst Benedikt XVI. starb und das Bistum Trier ankündigte, die Glocken aller katholischen Kirchen würden bis zur Beerdigung jeden Mittag eine Viertelstunde lang läuten, wurde auf Facebook dazu aufgefordert, das Bistum wegen öffentlicher Ruhestörung zu verklagen. Es geht also ans Eingemachte. Auf einmal erscheint selbst die Frage nicht mehr abwegig: Wann wird es Kirchen verboten, morgens um 6 Uhr die Anwohner durch Glockengeläut zu wecken?

Eine solche Frage wäre noch im letzten Jahrhundert als Ketzerei empfunden worden. Denn die katholische Kirche hatte eine Macht, die alle Bereiche des Lebens durchdrang und selbst vor weltlichen Herrschern nicht Halt machte. Als der englische König Heinrich VIII. seine Ehe annullieren lassen wollte, um eine andere Frau zu heiraten, verweigerte ihm dies der Papst. Daraufhin gründete Heinrich 1532 seine eigene Kirche, die Church of England. Andere Herrscher entzogen sich dem Vatikan, indem sie sich dem Protestantismus zuwandten. Individuelle Religionsfreiheit hingegen gab es keine; der jeweilige König, Fürst oder Herzog bestimmte, welche Konfession seine Untertanen hatten.



Moderne Zeiten

Das änderte sich erst mit der Französischen Revolution 1789. Damals begann ein Machtkampf, der bis heute anhält. Im Kern ging es darum, den Staat auf Kosten der Kirche zu stärken und deren Privilegien zu beseitigen. Also entmachtete man die geistlichen Herrscher und nahm den Bischöfen, Klöstern und Abteien ihre Ländereien und Immobilien. Das Ganze nannte sich Säkularisation, was netter klang als Enteignung. Religion sollte Privatsache werden.

Das alles konnte nicht im Sinne des Papstes sein. Und einer von ihnen, Pius IX., handelte schließlich. Sein „Syllabus errorum“ aus dem Jahr 1864 war eine Kampfansage an die moderne Welt. Darin werden 80 verschiedene Thesen aufgelistet, die laut dem Papst „Irrtümer“ sind. Zum Beispiel These 15: „Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er, durch das Licht seiner Vernunft geführt, für wahr hält.“ Oder These 55: „Die Kirche ist vom Staat, der Staat von der Kirche zu trennen.“ Oder These 67: .„Nach dem Naturrecht ist das Eheband nicht unauflöslich.“ Oder These 80: „Der Römische Papst kann und muss sich mit dem Fortschritt, dem Liberalismus und der modernen Zivilisation versöhnen.“ Was man im Kirchenstaat von These 80 hielt, untermauerte man sechs Jahre später. Das Erste Vatikanische Konzil verkündete die Unfehlbarkeit des Papstes in Fragen der Glaubens- und Sittenlehre – Versöhnung sieht anders aus.



Don Camillo und Peppone

Doch die katholische Kirche konnte sich diesen Konfrontationskurs erlauben. Zwar hatte sie Herrscher wie Otto von Bismarck gegen sich, aber zugleich einen machtvollen Verbündeten: das Volk. Der Philosoph Friedrich Nietzsche mochte behaupten, Gott wäre tot, die überwältigende Mehrheit jedoch sah dies anders. In Zeiten, in denen es weder Radio noch Fernsehen gab, hatte das Wort des Dorfpfarrers mehr Gewicht als die Reden des Reichskanzlers Bismarck. Dieser versuchte im sogenannten Kulturkampf den Einfluss der katholischen Kirche einzudämmen. So nahm er ihr das Privileg, rechtlich verbindliche Eheschließungen vorzunehmen, indem er die standesamtliche Zivilehe einführte. Auch verbot er dem Jesuitenorden, der sich seit der Gegenreformation der Mission widmete, junge Menschen im „rechten Glauben“ zu erziehen.

Noch gravierendere Folgen hatte der „Kanzelparagraf“, der einer Zensur gleichkam. Geistlichen war es untersagt, durch Predigten und Verlautbarungen den „öffentlichen Frieden“ zu gefährden. Wer dennoch den Mund aufmachte, landete vor Gericht. So wurde der Trierer Bischof Matthias Eberhard 1874 zu einer Geldstrafe von 130.000 Goldmark und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Da er kurz nach der Haftentlassung starb, wurde er von Katholiken wie ein Märtyrer verehrt. Am Ende musste Bismarck einsehen, dass er auf Dauer den Kampf gegen eine derart tief verwurzelte Institution nicht gewinnen konnte.



Das Imperium schlägt zurück

Mit der Volksfrömmigkeit war jedoch nicht nur ideelle Unterstützung verbunden. Viele wohlhabende Katholiken bedachten in ihrem Testament großzügig ihre Pfarrei oder ihr Bistum. Reihenweise gingen Güter und Häuser nach dem Ableben ihrer Besitzer – statt an die bucklige Verwandtschaft – an die Kirche über. Zusätzlich profitierte diese von der 1905 eingeführten Kirchensteuer. So wurde sie im Lauf der Jahrzehnte wieder zu einer wirtschaftlich starken Macht.

Das sollte sich als nützlich erweisen, als in der Weimarer Republik die Trennung von Staat und Kirche in der Verfassung verankert wurde. Die Trennung bedeutete nämlich in der Praxis, dass es neben staatlichen Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern auch kirchliche gab – und dort galten und gelten andere Regeln. Dies führt bis heute zu paradoxen Situationen. So erlaubt der Gesetzgeber Abtreibungen, die katholische Kirche hingegen hält sie für ein „verabscheuenswürdiges Verbrechen“ (Zweites Vatikanisches Konzil, 1965). Die Folge: In einer Stadt wie Trier kann eine Frau ihr Recht auf Abtreibung nicht wahrnehmen, weil alle Krankenhäuser in katholischer Hand sind. Auch dass wiederverheiratete kirchliche Mitarbeiter bis vor kurzem ihre Entlassung befürchten mussten, kollidiert mit dem weltlichen Arbeitsrecht.



Die Welt ist nicht genug

Das treibt jene, die allenfalls an Heiligabend ein Gotteshaus von innen sehen, natürlich auf die Barrikaden. Doch sie übersehen dabei, dass das Verhalten der katholischen Kirche in sich stimmig und logisch ist. Für einen frommen Katholiken steht seit jeher das kirchliche Recht über dem weltlichen. Wer die Ehe für ein ­Sakrament hält, muss die Wiederheirat von Geschiedenen als „Sünde“ betrachten. Eine solche Einstellung mutet heute altmodisch und spießig an. Vor zwei Generationen war dies noch anders. Bis in die 70er Jahre hinein wusste die katholische Kirche im ländlichen Raum ihre Mitglieder hinter sich, wenn sie Scheidungen und Abtreibungen verteufelte. Dank dieser Rückendeckung fiel es ihr leicht, selbstsicher, bisweilen auch selbstherrlich zu agieren. So konnte sie es sich erlauben, von ihren Kanzeln aus vor der Stimmabgabe für „unchristliche Parteien“ zu warnen. In Zeiten, in denen 55 Prozent der Katholiken regelmäßig den Gottesdienst besuchten (Allensbacher Institut, 1963), war dies eine wirkungsvolle Form der Wählerbeeinflussung.

Ja, die Kirche konnte sich generell darauf verlassen, dass ihre Botschaften die Mehrheit ihrer Schäfchen erreichte. Sonntag für Sonntag bestärkte die heilige Messe die Gemeinde in ihrem christlichen Glauben. Für Zweifel blieb da kein Platz. Und falls das Getuschel über einen Pastor mal überhandnahm, wurde dieser versetzt und die Sache war „erledigt“.



Quo vadis?

Heute sind nur noch neun Prozent der Katholiken regelmäßige Kirchgänger (Deutsche Bischofskonferenz, 2019). Von Volksfrömmigkeit kann keine Rede mehr sein. Neun von zehn Katholiken ziehen es vor, auf die wöchentliche Predigt zu verzichten. Und genau darin liegt das eigentliche Problem für die Kirche: Sie erreicht ihre Mitglieder nicht mehr. Die Worte der Gemeindepfarrer verhallen ungehört in leeren Gotteshäusern. Der „Herr Pastor“ ist für viele Katholiken zur unbekannten Person geworden. Man ist nicht mehr Teil einer Glaubensgemeinschaft, die sich allsonntäglich trifft, sondern betrachtet die Kirche nur noch aus der Ferne. Und mit dem nötigen Abstand sieht man die Dinge kritischer.

Zu kritisch, in den Augen mancher Geistlicher, die den Tagen der bedingungslosen Volksfrömmigkeit nachtrauern. In gewisser Weise haben sie sogar Recht. Das Selbstbewusstsein der katholischen Kirche gründete seit Römerzeiten darauf, dass ihre Anhänger sich ohne Wenn und Aber mit ihr identifizierten. Aus dieser Gewissheit heraus entwickelten Päpste, Bischöfe und Priester eine innere Stärke, die es ihnen ermöglichte, nach außen hin selbstsicher aufzutreten. Wie Bischof Hermann-Josef Spital.