Konjunktur : Sorgen ja, aber keine Grabesstimmung

Der Einzelhandel hat unter Corona bereits gelitten, die hohe Infaltion drückt ebenfalls auf die Kauflaune. Doch die Energiepreisbremsen könnten die Kaufzurückhaltung bremsen. Foto: roland morgen (rm.)

Trier Glaubt man den ersten Konjunkturindikatoren für das neue Jahr, so läuft es für die Wirtschaft in diesem Jahr doch nicht so schlecht wie zunächst befürchtet. Was die Wirtschaftsexperten optimistisch stimmt.

Vorsichtiger Optimismus und Zuversicht statt Mega-Rezession und Wirtschaftseinbruch: So könnte man die veränderte Lage in der Wirtschaft mit Beginn des neuen Jahres auf den Punkt bringen. Denn statt eines prognostizierten Abschwungs um bis zu 1,5 Prozent könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr mit einem leichten und 2024 mit einem kräftigeren Plus wachsen.

Wie ist die aktuelle Konjunkturlage?

Im September waren die deutschen Konjunkturforschungsinstitute für 2022 nur von einem Wachstum zwischen 1,1 und 1,6 Prozent ausgegangen und für 2023 von Prognosen zwischen 0,8 Prozent Wachstum und 1,5 Prozent Schrumpfung. Inzwischen rechnet man für das Gesamtjahr 2022 laut dem Handelsblatt mit einem Wachstum von 1,9 Prozent. Denn anders als erwartet schrumpfte die Produktion in der Industrie zuletzt kaum noch. Im Gegenteil.

Welche Branche ist die Konjunkturlokomotive?

„Konjunkturlokomotive ist und bleibt in Rheinland-Pfalz die Industrie, die so viel zu tun hat wie nie zuvor“, sagt Arne Rössel, Sprecher der Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land. „Die Auftragsbücher sind voll. Die Unternehmen können die Aufträge nicht richtig abarbeiten, weil die Lieferketten schwach sind, weil Fachkräfte fehlen, weil es Grippewellen gibt.“ Und Matthias Schmitt, Chefökonom der IHK Trier, ergänzt: „Auch wenn im Herbst die Erwartungen der Unternehmen sehr schlecht waren, so gab es immer noch mehr zufriedene als unzufriedene Unternehmer.“

Fürs Handwerk gibt Geschäftsführer Wirtschaftspolitik der Trierer Handwerkskammer (HWK), Matthias Schwalbach, gar „Rekordwerte“ aus: „Wir haben bessere Werte als in den Vorjahren, der Auftragsbestand liegt derzeit bei 13 Wochen.“

Das Handwerk zeigt sich krisenfest, die Industrie gilt als Konjunkturlokomotive. Foto: Andreas Sommer

Was deutet auf eine Verbesserung hin?

Für die Region Trier sieht IHK-Experte Schmitt Potenzial gleich in mehreren Bereichen, allen voran in der Industrie: „Bei einigen Variablen wie der Kapazitätsauslastung, den Auftragseingängen und dem Auftragsbestand liegt die Branche in der Region Trier im Plus. Hier gibt es noch Polster“, sagt er. Die Lage sehe nach Entspannung aus und stütze gleichzeitig die nachfolgenden unternehmensorientierten Dienstleister wie Transport und Logistik.

Ursprung dafür ist der weltweite Rückgang der Energiepreise und eine deutschlandweit gesunkene Inflation. „Wir erleben keine Mega-Rezession und schon gar nicht eine Deindustrialisierung Deutschlands“, halten deshalb die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier sowie die Bundesbank fest. Und IHK-Landessprecher Rössel sagt: „Wir kennen unseren Mittelstand, und wir glauben, dass eine Chance besteht, dass es ohne Rezession weitergeht.“

Aber auch der private Konsum ist laut Matthias Schmitt durch die politischen Instrumente der Energiepreisbremsen gestärkt, der Arbeitsmarkt sei intakt. „Das ist das Fundament für eine Erholung der Wirtschaft, auch im Handel, der von Corona und Inflation stärker gefordert ist als andere Branchen“, sagt er. Schmitt schließt deshalb nicht aus, dass das Jahr 2023 ein kleines Wirtschaftswachstum erreicht. Im kommenden Jahr könnte das Wachstum sogar noch größer ausfallen.

Auch im Handwerk bringen die Energiepreisbremsen Optimismus. „Das sind Entscheidungen, die die Unternehmen stabilisieren. Folglich ist die Stimmung derzeit besser als vor einigen Wochen. Es malt keiner schwarz“, sagt HWK-Experte Schwalbach.

Wie sieht die Zukunft aus?

„Voraussetzung für ein Wachstum ist natürlich, dass sich die aktuellen Krisen nicht verschärfen, weder in der Ukraine noch in China durch unterbrochene Lieferketten oder wegen massiver Corona-Fälle“, sagt IHK-Experte Schmitt. Außerdem brauche Deutschland Perspektiven für ein langfristiges Wachstum – durch weniger Bürokratie, mehr Fachkräfte, eine bessere Infrastruktur und schnellere Genehmigungsverfahren. „Mit einem Mini-Wachstum kann man sich nicht zufrieden geben“, sagt er.

Und wenn die Kammer Anfang Februar ihre erste Konjunkturprognose auf Basis einer Betriebsbefragung abgibt, rechnet der Volkswirt damit, dass die Unsicherheit in den Betrieben abgenommen hat. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich die Erwartungen wieder aufhellen werden. Bleibt es dabei, dass die Optimisten die Pessimisten übersteigen, dann wäre viel gewonnen.“

Was das Handwerk besonders zuversichtlich stimmt, ist die finanzielle Lage vieler Betriebe: „Auf Anfrage haben uns die regionalen Banken und Sparkassen Stabilität und Krisenfestigkeit bescheinigt“, freut sich Matthias Schwalbach.