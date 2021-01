Eiswein : Moselwinzer ernten frostige Raritäten

Foto: Weingut Markus Molitor

Brauneberg/Erden Die Weinlese des Jahrgangs 2020 ist erst jetzt offiziell abgeschlossen: In klirrender Kälte ernteten Winzer des Anbaugebiets Mosel ihren Eiswein.

Bei minus sieben Grad haben Winzer im Anbaugebiet Mosel am frühen Montagmorgen die letzten Trauben des Jahrgangs 2020 geerntet. Winzer Markus Molitor und sein Team ernteten Eiswein am Brauneberger Mandelgraben: „Etwa 200 bis 300 Liter“, erklärt der Moselwinzer im TV-Gespräch. Er habe Trauben auf einem halben Hektar am Rebstock für die Eisweinlese hängen lassen. Möglicherweise könne am Freitag, sollte die Wettervorhersage zutreffen, sogar nochmal Eiswein geerntet werden, meint Molitor.

In Erden am Moselufer pflückte Winzermeister Ernst Friedrich Loosen mit seinem Team in der Kälte der Morgendämmerung Eiswein-Trauben.

Dem Weingut Forstmeister Geltz Zilliken von der Saar misslang die geplante Eisweinernte leider, da Vögel, Rehe und andere Tiere die ungeschützten Trauben abgefressen hatten und schneller waren.

Foto: Weingut Markus Molitor