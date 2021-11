Twitter-Abstimmung : 1,1 Milliarden Dollar: Elon Musk verkauft Tesla-Aktien

New York Elon Musk hat seiner Twitter-Abstimmung nun Taten folgen lassen. Er verkaufte Wertpapiere im Wert von 1,1 Milliarden Euro. Damit trennt er sich das erste Mal seit 2016 von Aktien des Elektrobauers.

Am Montag verkaufte er mehr als 930.000 Papiere von Tesla und nahm damit rund 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) ein. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Musk hält immer noch mehr als 170 Millionen Tesla-Aktien.