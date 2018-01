Karrierechancen in der Bundeswehr

() Ob Anlagenmechaniker, Marineoffizier oder Zahnmedizinischer Fachangestellter – bei der Bundewehr gibt es viele berufliche Möglichkeiten. Denn die Bundeswehr bietet neben Perspektiven in der militärischen Laufbahn auch über 100 Ausbildungsberufe im zivilen Bereich an. Welche Voraussetzungen die Bewerber mitbringen müssen erklärt ein Karriereberater der Bundeswehr. Am Donnerstag, 25. Januar, 16 Uhr, stellt er im Berufsinformationszentrum der Trierer Arbeitsagentur, Dasbachstraße 9, die Bundeswehr als Arbeitgeber vor. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.