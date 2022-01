Folgen der Pandemie : 100 Messen in diesem Jahr verschoben oder gestrichen

Berlin Die Corona-Pandemie macht der Messewirtschaft gewaltig zu schaffen. Der wirtschaftliche Schaden für die Branche beläuft sich in diesem Jahr bereits auf rund fünf Milliarden Euro.

Damit belaufe sich der wirtschaftliche Schaden für die Branche in diesem Jahr bereits auf rund fünf Milliarden Euro. „Corona-Verordnungen der Länder, die vier Wochen oder weniger Gültigkeit haben, sind keine Geschäftsgrundlage“, kritisierte Auma-Geschäftsführer Jörn Holtmeier. „Hilfspakete wären verzichtbar, wenn die Messewirtschaft im dritten Jahr dieser Pandemie nicht weiter daran gehindert würde, sicher machbare Messen veranstalten zu können.“ Demnach beliefen sich die wirtschaftlichen Schäden aufgrund der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren auf zusammen rund 46 Milliarden Euro.

Abgesagt wurden in diesem Jahr unter anderem die Spielwarenmesse in Nürnberg und die Agrarmesse Grüne Woche, die eigentlich in der vergangenen Woche in Berlin stattfinden sollte. Die Industrieschau Hannover Messe wurde um fünf Wochen auf Ende Mai bis Anfang Juni verschoben.