Kriminalität 100 Tage Wirecard-Prozess: Ex-Vorstandschef Braun in Not

Nach nunmehr 14 Monaten und 100 Prozesstagen ist in dem Verfahren um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 nach wie vor kein Urteil in Sicht. Doch sowohl Brauns als auch Bellenhaus' Verteidiger sehen in der Freilassung des Kronzeugen ein Zeichen, in welche Richtung sich der Prozess entwickelt. Bellenhaus' Anwalt Florian Eder sprach vor dem Gerichtssaal von einer „Zeitenwende“. Werning warf den Richtern in einer Verhandlungspause vor, sich auf eine Version festgelegt zu haben. „Eine Version“ bedeutet in diesem Fall: Bellenhaus' Darstellung, nicht diejenige Brauns.