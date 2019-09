Weinversteigerung : Bernkasteler Ring: 1100 Euro für eine Flasche Riesling

Trier Das Highlight kam gleich zu Anfang. Der fünfte Wein, der versteigert und den rund 100 Gästen ausgeschenkt wurde, war der Bernkasteler Doctor vom Weingut Markus Molitor, eine trockene Riesling-Auslese mit weißer Kapsel von 2017, die mit 100 Punkten bei Parker bewertet wurde, einem der wichtigsten Weinbewertungssysteme.

Die meisten Weine hatten kein höheres Startgebot als 20 Euro und wurden in 10-Cent-Schritten hochgeboten. Beim Bernkasteler Doctor waren es 50-Euro-Schritte. Auktionator Wolfgang Beiss zählt daher sehr schnell hoch im IHK-Tageszentrum, in wenigen Sekunden bis 1000 Euro. Applaus von den Gästen. „Ich zähle weiter auf 1050“, sagt ­Beiss. Dann beginnen die vier Kommissionäre miteinander zu verhandeln. Nur sie dürfen bieten. Sie vertreten alle Bieter. Jeder Kommissionär mit seinem eigenen Kundenstamm möchte den Zuschlag bekommen, doch je höher er bietet, desto mehr Kunden verliert er, die eine Obergrenze angegeben haben. Und vielleicht braucht er für seine Kunden nur 20 von 150 Flaschen. Wenn das Bieten Ernst wird, sprechen sich die Kommissionäre ab. Wer braucht wie viel? Wer kann wem wie viele Flaschen abgeben? Sie bieten gegeneinander, aber handeln miteinander. Manchmal fehlen nur ein paar Flaschen. Dann gehen sie nach vorne zum Winzer und fragen, ob er noch ein paar Flaschen übrig hat. Beim Bernkasteler Doktor sind sie sich noch nicht einig. Beiss geht nun in 10-Euro-Schritten höher. 1060, 1070. Pause. „Höre ich mehr?“ Kommissionär Elmar Bergweiler bietet 1100 Euro. Beiss fragt Markus Molitor, ob er das Gebot annimmt. Ja. „1100 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.“ Der Hammer fällt.