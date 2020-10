Arbeitswelt : 15 Mal Gold für junge Nachwuchshandwerker

Trier Erfolg im Praktischen Leistungswettbewerb im Land.

() Starke Leistungen zeigten die besten Gesellenprüflinge der Region beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Landesebene. Bei dem Berufswettkampf gab es 15 erste, 13 zweite und 5 dritte Plätze. Der Landeswettbewerb wurde in diesem Jahr im neuen Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Trier ausgetragen. Bewertet wurden in Klausur gefertigte Arbeitsproben, Gesellenstücke oder das Gesellenprüfungsergebnis. Hier die Landessieger aus der Region und die Ausbildungsbetriebe:

Joshua Haar, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Fell (Flach GmbH, Schweich); Maren Thiel, Bäckerin, Dudeldorf (Bäckerei Flesch, Dudeldorf); Alina Becker, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, SP: Fleischerei, Gillenfeld (Die Landmetzgerei Peter & Stefan Roden, Gillenfeld); Sarah Werhand, Fahrzeuglackiererin, Demerath (MAN Truck & Bus SE, Wittlich); Bohdan Tokariev, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Erden (Daniel Heinz, Niersbach); Daniel Remche, Glaser FR: Verglasung und Glasbau, Thörnich (Franz Binsfeld GmbH u. Co. KG, Trier); Lukas Gorzelitz, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, FR: Karosserie- und Fahrzeugbautechnik, Schillingen (B + F Technik Kooyker GmbH & Co. KG, Landscheid); Nina Harig, Kauffrau für Büromanagement, Serrig (HWK Trier); Juan Carlos Deseda González, Klempner, Trier (Johann Peter Lay GmbH, Trier); Michelle Wattrodt, Kosmetikerin, Mehring (Janine Zissner, Trier); Erik Hallebach, Maurer, Oberstadtfeld (Heibges Bau GmbH, Oberstadtfeld); Maximilian Theel, Metallbauer FR: Metallgestaltung, Wabern/Harle (Klaus Unterrainer, Trier); Jonas Brittner, Steinmetz und Steinbildhauer FR: Steinbildhauerarbeiten, Ensch (Schönborn GmbH & Co. KG, Trier); Jakob Daleiden, Straßenbauer, Messerich (UVB GmbH, Bitburg); Marius Windhausen, Tischler, Hüttingen (bulbaum GmbH, Bitburg).