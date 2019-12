Arbeitsmarkt : Sozialsektor braucht mehr Grenzgänger

Luxemburg Der Luxemburger Sozialsektor wächst und wächst: Doch immer mehr Stellen können nicht besetzt werden. Selbst die steigende Zahl deutscher und französischsprachiger Grenzgänger kann den Fachkräftemangel nicht mehr decken.

Wer in Deutschland eine Ausbildung im sozialen Sektor macht oder gar ein Studium absolviert hat, wird mit Kusshand genommen. Wer mit einer solchen Qualifikation jedoch in Luxemburg auf den Arbeitsmarkt tritt, wird quasi gleich vom Markt aufgesogen. Denn rund 2000 offene Stellen stehen rund 50 Absolventen jährlich gegenüber, die an der Universität Luxemburg ihren Abschluss in Sozial- und Erziehungswissenschaften machen. „Der soziale Bereich umfasst das Leben der Bevölkerung in allen Facetten von der Wiege bis zur Bahre. Und hier gibt es teilweise einen Riesenmangel“, stellt Petra Böwen, Verantwortliche des berufsbegleitenden Bachelor in Sozial- und Erziehungswissenschaften (BSSE) und Ko-Verantwortliche des akademischen BSSE an der Universität Luxemburg, in einer Untersuchung zum Luxemburger Arbeitsmarkt im Sozialsektor fest. Allein wenn sich die Politik ändere, komme es schnell zu Verwerfungen, weil plötzlich Fachpersonal fehle. „Die Nachfrage nach Fachkräften im sozialen Sektor steigt seit 2014 kontinuierlich“, hält sie fest.