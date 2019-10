Ausbildung : „Kommt vorbei und nutzt die Chance!“

Trier „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ gibt es am Freitag, 25. Oktober, zum 15. Mal. Rund 60 heimische Betriebe aus Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistung präsentieren sich und ihr Ausbildungsangebot.

Azubis dringend gesucht! Noch warten hunderte Ausbildungsstellen in der Region Trier auf ihre Besetzung. Eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick über das Angebot heimischer Betriebe und Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen, bietet die 15. Auflage der Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ am kommenden Freitag, 25. Oktober im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Dort sind nicht nur rund 60 Betriebe aller Branchen vertreten, die ihr Ausbildungsangebot vorstellen. Es gibt für alle Besucher einen Mehrwert (siehe Text nebenan) in Form von Speed-Dating, Eltern-Lounge und Info-Veranstaltung „Duales Studium“. Bereits vor vielen Jahren hat das Veranstalterteam aus IHK, Handwerkskammer Trier, Arbeitsagentur und Trierischem Volksfreund mit als Erste erkannt, wie wichtig Orientierung für die Jugendlichen ist, wie wertvoll die Präsentation ihres Angebots für die Betriebe ist und wie hilfreich die Beratung für Eltern ist. Im Vorfeld sprach TV-Redakteurin Sabine Schwadorf mit Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der IHK Trier.

SCHNEIDER: Jungen Menschen, die eine duale Ausbildung abgeschlossen haben, stehen alle Tore offen, denn die Betriebe in unserer Region suchen beruflich qualifizierte Mitarbeiter mit abgeschlossener Ausbildung oder höherer Berufsbildung. Die Anzahl der neuen Ausbildungsverhältnisse ist in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Aber nur 66 Prozent der Betriebe in der Region konnten alle ihre Ausbildungsstellen besetzen. Gerade in der Industrie und im Gastgewerbe werden Auszubildende gesucht.