Nordmanntanne vorn : 29,8 Millionen Weihnachtsbäume verkauft - Preise stabil

Weihnachtsbäume werden in Hannover zum Verkauf angeboten. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Bad Honnef In Deutschland sind in diesem Jahr rund 29,8 Millionen Weihnachtsbäume verkauft worden und damit in etwa so viele wie zu Weihnachten 2018. Auch Preisniveau und Umsatz seien stabil geblieben, teilte der Hauptverband der deutschen Holzindustrie (HDH) in Bad Honnef mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Für 2018 hatte der Verband den Umsatz mit Weihnachtsbäumen mit 715 Millionen Euro angegeben. Der beliebteste Weihnachtsbaum sei nach wie vor die Nordmanntanne mit einem Marktanteil von 75 Prozent.

Es habe 2019 keine nennenswerten Preissteigerungen gegeben, hieß es weiter. Ein Grund: Immer mehr preisaggressive Anbieter drängten auf den Markt und verkauften die Bäume tendenziell preiswerter als traditionelle Anbieter. Wegen des trockenen Sommers seien die Bäume in diesem Jahr im Schnitt kleiner. Weiter gestiegen sei der Anteil von Öko-Bäumen und Weihnachtsbäumen im Topf. Zugenommen habe auch die Zahl der online bestellten Bäume.