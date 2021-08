Verkehr : 3000 Autobahnbrücken in schlechtem Zustand

3000 Autobahnbrücken in schlechtem Zustand

Berlin Das Problem ist nicht neu, und es wird daran gearbeitet. Dennoch bedürfen immer noch Tausende Autobahnbrücken einer Instandsetzung.

„Rund 3000 Brücken weisen einen nicht ausreichenden und ungenügenden Zustand auf“, sagte der Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Stephan Krenz, der „Welt am Sonntag“. Das seien mehr als zehn Prozent der insgesamt etwa 27.000 Autobahnbrücken.

Krenz forderte zusätzliche Mittel sowie eine Planungsrechtsänderung. „Wir brauchen deutlich mehr Geld für die Sanierung der Autobahnbrücken.“ Bislang stehe rund eine Milliarde Euro pro Jahr zu Verfügung. Und: „Wir müssen deutlich schneller werden, dafür brauchen wir ein vereinfachtes Baurecht für Ersatzneubauten“, so der Autobahn-Chef.

Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums sagte am Sonntag auf Anfrage, die Sicherheit der Infrastruktur habe höchste Priorität. „Wir haben die Autobahnbrücken in Deutschland genau im Blick.“ Der Brücken-Tüv sei ein sehr gutes Mittel, um ein genaues Bild zu erhalten. Die Autobahn GmbH erstelle aktuell eine bundesweite Lageübersicht über den Zustand der Brücken. So einen länderübergreifenden Blick habe es zuvor nicht gegeben.