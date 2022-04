Nahverkehr : 9-Euro-Monatsticket soll kein Strohfeuer bleiben

Berlin Die Ampel-Koalition hatte Ende März vereinbart, dass für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den Personennahverkehr eingeführt werden soll - auch damit Autofahrer auf Busse und Bahnen umsteigen.

Die Verkehrsunternehmen in Deutschland arbeiten unter Hochdruck an der Umsetzung des 9-Euro-Monatstickets für den öffentlichen Nahverkehr, das am 1. Juni starten und bundesweit gelten soll.