Pro Bahn : 9-Euro-Ticket könnte touristische Strecken überlasten

Berlin Das 9-Euro-Monatsticket, das für drei Monate gültig ist, soll es ab 1. Juni geben. Der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet überfüllte Züge auf touristisch beliebten Strecken.

Die Pläne der Ampel-Koalition für das 9-Euro-Monatsticket für drei Monate waren am Dienstag auch Thema in Verhandlungen von Bund und Ländern über ein Finanzpaket für die Stützung und Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dass der Bund die Kosten für das Ticket übernimmt, ist unstrittig. In Länderkreisen hieß es, schwierig seien vor allem die Verhandlungen über eine Summe von 1,5 Milliarden Euro - dieses Geld fordern die Länder, damit etwa gestiegene Energiepreise für die Verkehrsunternehmen kompensiert werden.