Serie Hidden Champions : Als Technik aus der Eifel den Papst beschützte

Firmengründer Thorsten Chmielus hat in seinem Unternehmen seinen eigenen Dresscode. Foto: Uwe Hentschel

Strickscheid 31 Unternehmen aus der Region Trier sind so innovativ, dass sie führend auf dem Weltmarkt oder in ihrer Branche sind. Einer dieser so genannten Hidden Champions ist die Aaronia AG aus Strickscheid – ein ungewöhnlicher Ort für ein ungewöhnliches Unternehmen.